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Maslak'ta kar vaadiyle 3 milyon liralık dolandırıcılık! Polise suçüstü yakalandılar

Sarıyer Maslak’ta 9 kişi kendileriyle sosyal medyadan iletişime geçen şüphelilerle pastanede buluştu. 9 kişi yüzde 30 kar alma karşılığında açtıkları banka hesaplarının bilgilerini ve cep telefonlarını şüphelilere teslim etti. Şüpheliler ise, topladıkları cep telefonlarından mobil bankacılık uygulamalarına girerek kendi hesaplarına yaklaşık 3 milyon lira aktardı. Paraları ATM’den çeken şüpheliler Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Maslak'ta kar vaadiyle 3 milyon liralık dolandırıcılık! Polise suçüstü yakalandılar

Olay, 22 Temmuz Salı günü saat 20.00 sıralarında Sarıyer Maslak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ticaret merkezi önünde toplanan kalabalık grubu gören Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği ekipleri grubun yanına giderek durumu öğrenmeye çalıştı. Biraraya gelen mağdurlar sosyal medya üzerinden kimlik bilgilerini bilmedikleri kişilerle iletişime geçtiklerini, şüphelilerin banka kartlarını kullanarak yapılacak işlemler üzerinden kendilerine yüzde 30 kar vaadinde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine olay günü saat 15.00 sıralarında pastaneye çağırıldıklarını söyleyen mağdurlar, bu nedenle sözkonusu noktada toplandıklarını belirtti.

Maslak ta kar vaadiyle 3 milyon liralık dolandırıcılık! Polise suçüstü yakalandılar 1

PASTANEDE TOPLAYIP TELEFONLARINI ALDILAR

Mağdurlar, pastaneye girdiklerinde Berat T.'nin (19), başlarında beklediğini, kendilerine ait cep telefonlarını ise, Ali Ç.’nin topladığını, ardından da şüphelilerin pastaneden uzaklaştığını belirtti. Mağdurların telefonlarındaki mobil bankacılık uygulaması üzerinden çok sayıda para transferi yapıldığı, şüphelilerin kendi hesaplarına aktardıkları paraların ise, ATM'den çekildiği tespit edildi. Mağdurların paralarının bir kısmının mobil bankacılık üzerinden şüphelilerin kripto hesaplarına aktarıldığı da ortaya çıktı.

Maslak ta kar vaadiyle 3 milyon liralık dolandırıcılık! Polise suçüstü yakalandılar 2

3 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Devam eden çalışmalarda polis, Harun K. (32) isimli şüphelinin içinde telefonlarının bulunduğu paketi teslim aldığını ve vatandaşların toplandığı pastaneye geri gelerek Berat T.’ye telefonları teslim ettiği bilgisine de ulaştı. Berat T., polise tanımadığı şebeke üyelerinin kendisine bu işi yaparsa 5 bin lira vereceklerini söylediklerini, kendisinin de teklifi kabul ettiğini belirtti. Şüphelilerin bu sayede 9 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Maslak ta kar vaadiyle 3 milyon liralık dolandırıcılık! Polise suçüstü yakalandılar 3

SARIYER POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından Berat T. ve Harun K. gözaltına alındı. Ayrıca kimliği tespit edilemeyen bir şüpheliye ait 1 adet cep telefonuyla, Berat T.’ye ait telefona, sıfır sim karta ve sim kart paketleri, kullanılmış sim kart, telefon hafıza kartı, 13 adet banka kartı ve 15 bin 450 liraya el konuldu. Ele geçirilen 10 cep telefonu mağdurlara teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Berat T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Ali Ç.’yi yakalama çalışmaları ise sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sarıyer
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