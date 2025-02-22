Mattia Ahmet Minguzzi canice katledilmişti! Acılı anne konuştu: 'Ben bu dünyada yaşamıyorum'

Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı.

BIÇAKLA SALDIRDI!

Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B. (15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralandı ve yaşam mücadelesini kaybetti.

"BEN BU DÜNYADA YAŞAMIYORUM"

Yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi Show TV'ye konuştu. Acılı anne, "Doğum lekeli, kaşını gözünü öptüm öyle vedalaştım oğlumla" dedi. Ben bu dünyada yaşamıyorum, ölü bir ruh gibiyim. İnanılır gibi değil.

Aile adalet savaşı başlattı. Ahmet'ten geriye saç telleri ve kaykayı kaldı. Anneye kalan sadece çocuğunun saçı diyen anne gözyaşları içinde anlattı.

15 yaşındaki çocuk kaykaya merak sarmıştı. 24 Ocak'ta Kadıköy'deki bit pazarında malzeme ararken saldırıya uğradı. Anne bıçaklanarak öldürülen oğlu için, "Belki kaykayını belki güzelliğini kıskandı" dedi.

Evlatlarını acılarına gömen anne ve babanın tek istediği evlatlarının ölümüne neden olan kişi ve suç ortağının cezasını çekmesi. 'En ağır cezalarını almalarını bekliyorum. Cani canidir. Bunu hep söylüyoruz. Bana göre tekmeleyen, beyninde ödem oluşturmasını sağlayan belki bu çocuk uyanabilirdi." dedi.

Zanlı ile ilgili birçok destek paylaşımları yapıldığını söyleyen muhabire annenin yanıtı ise, "Korkunç, korkunç kabul etmiyorum." dedi.