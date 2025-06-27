Mauritius'un başkenti neresi? Mauritius'un başkenti hakkında bilgiler

Hint Okyanusu’nun içerisinde yer alan bir büyük ada olmak üzere 4 adadan oluşan Mauritius ülkesi sıklıkla merak edilir. Mauritius ülkesi anakaraya yaklaşık 2000 kilometre uzaklıkta bulunur. Ülke 1968 senesinde bağımsızlığını elde edene kadar İngiltere'nin bir sömürgesi olarak kalmıştır. Ada volkanik bir yapıya sahiptir. Yarı tropikal iklim koşullarının görüldüğü ada yoğun yağışa ve şiddetli kasırgalara maruz kalır. Ülke yeraltı kaynakları bakımından oldukça şanssızdır. Parlamenter sistem ile idare edilen ülke siyasi açıdan istikrarlı bir yapıya sahiptir. Mauritius hakkında araştırılan konulardan biri de başkentinin neresi olduğudur.

Mauritius’un başkenti neresi?

Mauritius’un başkenti neresi sorusuna yanıtı Port Louis şehridir. Port Louis şehri, Hint Okyanusu’nda yer alan ve çok kültürlü bir yapıya sahip Mauritius’nun başkenti olarak dikkat çeker. Madagaskar’ın doğusunda, Seyşeller’in güneydoğusunda yer alan ada ilk defa Araplar tarafından keşfedilmiştir. İlerleyen yıllarda Almanlar tarafından yönetilmiştir. 18. yüzyılın başlamasıyla beraber Fransızların işgaline uğrayan ada, 19. yüzyılda ise İngilizler tarafından ele geçirilmiştir.

Mauritius resmi olarak 12 Mart 1968 tarihinde bağımsızlığını kazanmıştır. Geçmişte adanın birden fazla devletin sömürgesi altına girmiş olması günümüzde onu çok kültürlü yapmıştır. Bu durumun en fazla görüldüğü yer olan başkent Port Louis’ye “ülke ve kültürlerin kaleydoskopu” olarak anılır. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Port Louis, Hindistan, Afrika, Avrupa, Çin ve Orta Doğu kültürlerinden izler taşır. Ülkede tapınaklar, kiliseler ve camilerin bir arada bulunduğu görülür.

Mauritius’a nasıl gidilir?

Ülkemizden Mauritius’a gitmek isteyenler için direkt uçuşlar gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber Paris ve Dubai üzerinden de aktarmalı olarak adaya ulaşmak mümkündür. İstanbul'dan havalanan bir uçak direkt uçuş sayesinde yaklaşık 10 saatte Mauritius'a ulaşır. Mauritius ülkesine giriş yapmak için vizeye ihtiyaç duyulmaz. Güney Yarımküre'de bulunan ülkede tropikal iklim şartları görülür. Bu nedenle mevsimler arasındaki farklılıklar çok fazla hissedilmez. Bu ülkeyi ziyaret etmek isteyenler için en uygun dönem eylül ve aralık aylarını kapsayan ilkbahar dönemidir.

Port Louis'te gezilecek yerler

Şehirde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Blue Penny Müzesi

Dünya genelinde ünlü Mauritius’un 1 Penny’sine ithaf edilmiş olan Blue Penny Müzesi isminden de anlaşılacağı üzere ülkenin keşif, yerleşim ve koloni dönemindeki yaşananlara kaynaklık eden bir müzedir. Şehrin en iyi müzesi olarak bilinen bu müzenin mavi taşlarla kaplı mimarisi de oldukça dikkat çekicidir.

Doğal Tarih Müzesi

Yalnızca Port Louis şehrinin değil ülkenin en önemli yapılarından biri Doğal Tarih Müzesi’dir. Müze küçük olmasına karşın adalılar tarafından oldukça önemlidir. Geçmişte tapınak olarak kullanılan yapının yeniden inşa edilmesi ile müze olarak açılmıştır. Müzenin koleksiyonunda en son 19. yüzyılın sonlarında görünen Dodo kuşunun bulunan tek iskeleti sergilenmektedir.

Central Market

Victoria Dönemi’nden itibaren yerel bir ekonomi merkezi olan Port Louis şehrinin en önemli merkez pazarıdır. Central Market sadece ziyaretçiler için değil yerli halk için de sıklıkla ziyaret edilen bir yerdir. Burada Çin bitkisel ilaçları, tropikal meyveler ve oldukça farklı meyve sebze bölümleri yer alır. Pazarda bünyesinde yerel halk tarafından yapılan el işçiliği ürünler de satılmaktadır.

Mauritius'ta ne yenir?

Mauritius ülkesinin mutfak kültürü Çin, Hint ve Avrupa mutfaklarından etkilenmiştir. Ülkede pirincin oldukça fazla tüketildiği görülürken Fransız mutfağı esintileri de mevcuttur. Ton balığı salatası ve boullion yemeği Fransız mutfağından ülke mutfağına geçmiştir. "Dholl pori" ismiyle bilinen Hint gözlemesi ise ülkenin ulusal yemeği olarak kabul edilir.

Ada ülkesi olması nedeniyle deniz ürünlerinin çok sık tüketildiği görülür. Bunlar arasında kalamar ve ıstakozun ızgara ve sote biçimindeki sunumları denenmesi gerekir.

Ada mutfağının en önemli özelliği pek çok tropikal meyveye sahip olmasıdır. Adının ilk defa duyulduğu onlarca tropikal meyve arasında en fazla tüketilenler jamblon, jamalac, longan ve banane zinzli adı verilen küçük muz çeşitleridir. İçecek açısından da geniş bir yelpazeye sahip olan adada vanilya çayı oldukça popülerdir.