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Mavi çayın faydaları nelerdir? Mavi çay neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
20.02.2025 20:22
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Mavi çay son dönemde antioksidan kaynağı ve sağlığa faydalarıyla gündemde olan ve incelenen bir tür çay olarak sağlık ve diyet çevrelerinde sıklıkla tartışılır. Mavi çay genelde bitki çayı, kozmetik ürünleri ve kokteyllerde kullanılan ve parlak mavi tonuyla bilinen bir üründür. Peki, mavi çayın faydaları nelerdir?

Mavi çayın faydaları nelerdir? Mavi çay neye iyi gelir, nasıl tüketilir?

İngilizce adıyla Blue Butterfly Pea olarak bilinen Mavi çay, Güney Asya’da uzun yıllardır tüketilen ve Clitoria bitkisinden elde edilen bir çay türüdür. Camelliea Sinensis bitkisinden yapılan ve bilinen diğer kahverengi dem renklerinden farklı bir görüntüye sahip bu bitkisel çay ismini çiçeklerinin mavi renginden alır. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan bu renge sahip olması nedeniyle kozmetik alanında da sıklıkla kullanılan bir malzemedir. Mavi çay yüzyıllardır Bali, Malezya, Tayland ve Vietnam kültürlerinin bir parçası haline gelmiştir.

Mavi çay neye iyi gelir?

Mavi çay bitkiye canlı bir renk sağlayan antosiyanin bileşikleri açısından oldukça zengindir. Yapılan çalışmalar sonucunda bu tür bileşenlerin iltihabı hafifletebileceği ve kanser hücresi büyümesini önleyebileceği öne sürülmektedir. Mavi çayın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Şeker hastalarına iyi gelir

Mavi çay şeker hastaları için sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkar. İçeriğindeki antioksidanlar kan şekeri seviyesini dengede tutar.

Hafızayı güçlendirir

Mavi çay beyin sağlığına oldukça yararlıdır. Depresyon, anksiyete ve alzheimer hastalıklarının tedavisinde de kullanılan asetilkolin içerir.

Göz sağlığına iyi gelir

Mavi çay içmek retina hasarı, maküler dejenerasyon, glokom, bulanık görme gibi göz sorunlarının riskini azaltır.

Bağışıklığı güçlendirir

Antioksidan görevi gören mavi çay bağışıklığı da destekleyen ternatin içerir. Yüksek antienflamatuar kaynağına sahiptir. Bazı araştırmalara göre kanser hücrelerinin büyümesini önlediği söylenmektedir.

Sindirimi düzenler

Mavi çay antioksidan açısından zengin olması sayesinde vücuttaki sindirimi iyileştirir. Ayrıca metabolizma faaliyetlerini hızlandırır ve bağırsak solucanlarının büyümesini engeller.

Kilo vermeye yardımcı olur

Mavi çay yağ, karbonhidrat ve kolesterol içermez. İştahı düzenleyerek yeme isteğini kontrol altına alır.

Cilt sağlığı için yararlıdır

Mavi çayın içeriğinde kolajen üretimini ve cilt esnekliğini artıran flavonoidler bulunur. Ayrıca bu çay vücuttaki toksinleri uzaklaştırır.

Saç büyümesini hızlandırır

Mavi çay içerdiği antosiyaninler sayesinde saç büyümesini desteklemeye de yardımcıdır.

Mavi çay nasıl tüketilir?

‘Kelebek bezelye çiçeği’ olarak da bilinen mavi çayı tüketmek için 1 bardak sıcak suya 1 çay kaşığı eklenir. Eklenen çiçeklerin çayın içerisinde10-15 dakika demlenmesi beklenir. Ardından suyun içerisindeki çiçekler süzülür. Tercihe göre sıcak veya buz üzerinde servis yapılabilir. Çayı lezzetlendirmek için limon suyu ve ya bal da ilave edilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Mavi Çay
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