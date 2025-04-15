Mazot deposuna kaynak yaparken patladı... Koruyucu maskesi bile havaya uçtu!

Edinilen bilgiye göre, kamyonetin kasasında sanayide bir tamirhaneye getirilen tırın mazot deposunu tamir etmek isteyen usta işe koyuldu. Kaynak ustası başına koruyucu kaynak maskesini taktıktan sonra kaynak yapmaya başladı. Bir süre sonra deponun içinde kalan mazot sebebiyle patlama yaşandı.

KORUYUCU MASKE HAVAYA UÇTU

Kaynak ustası patlamanın şiddetiyle savrularak yere düştü. Taktığı koruyucu maske sayesinde usta olaydan yara almadan kurtuldu. Patlamanın gürültüsünü duyan çevredekiler ise dükkana yardıma geldi.

GÜVENLİK KAMERASI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ANLARI KAYDETTİ

Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ustanın kaynak yapması, bir anda alev alıp patlama anı ve sonrasında yaşanan panik yer alıyor.

(İHA)