HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mazot deposuna kaynak yaparken patladı... Koruyucu maskesi bile havaya uçtu!

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Konya’da bir sanayi sitesinde mazot deposuna kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Kaynak maskesi ile tedbirli olarak çalışan usta olaydan yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kamyonetin kasasında sanayide bir tamirhaneye getirilen tırın mazot deposunu tamir etmek isteyen usta işe koyuldu. Kaynak ustası başına koruyucu kaynak maskesini taktıktan sonra kaynak yapmaya başladı. Bir süre sonra deponun içinde kalan mazot sebebiyle patlama yaşandı.

AW432930_01

KORUYUCU MASKE HAVAYA UÇTU

Kaynak ustası patlamanın şiddetiyle savrularak yere düştü. Taktığı koruyucu maske sayesinde usta olaydan yara almadan kurtuldu. Patlamanın gürültüsünü duyan çevredekiler ise dükkana yardıma geldi.

AW432930_02

GÜVENLİK KAMERASI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ANLARI KAYDETTİ

Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ustanın kaynak yapması, bir anda alev alıp patlama anı ve sonrasında yaşanan panik yer alıyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’ın kırsal mahalle yollarında kar temizliğiDiyarbakır’ın kırsal mahalle yollarında kar temizliği
Macron: "Gazze'deki sivillerin yaşadığı çile sona ermeli"Macron: "Gazze'deki sivillerin yaşadığı çile sona ermeli"

Anahtar Kelimeler:
patlama Kaynakçı Konya tamir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
150 yıllık ayakkabı devi iflas ediyor!

150 yıllık ayakkabı devi iflas ediyor!

Ödeyenler de başvurabilir! 9 bin lira trafik cezası geldi, yaptığı hamleyle parasını geri aldı: 'Bu kararı kullanabilirler'

Ödeyenler de başvurabilir! 9 bin lira trafik cezası geldi, yaptığı hamleyle parasını geri aldı: 'Bu kararı kullanabilirler'

Sivasspor'un açtığı pankarta Özgür Özel'den tepki!

Sivasspor'un açtığı pankarta Özgür Özel'den tepki!

Canlı yayında dehşet: Annesine kızıp evi ateşe verdi! "Hepinizi satırla keseceğim"

Canlı yayında dehşet: Annesine kızıp evi ateşe verdi! "Hepinizi satırla keseceğim"

İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi

İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.