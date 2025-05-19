HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Mecidiyeköy'de otomobil alev alev yandı; D-100 karayolu trafiğe kapatıldı

Şişli'de seyir halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın nedeniyle D-100 Karayolu Mecidiyeköy geçici kısa süreyle trafiğe kapatıldı.

Mecidiyeköy'de otomobil alev alev yandı; D-100 karayolu trafiğe kapatıldı

Yangın saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine giden bir otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracı sağ şeritte durdurdu.

ISTANBUL---MECIDIYEKOYDE-OTOMOBIL-ALEV-_722172_213405

Sürücü araçtan inerken, yangın otomobilin tamamına yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangın sebebiyle D-100 Karayolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti kısa süreyle trafiğe kapatıldı. Yanan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zeka artık bunu yapamayacakYapay zeka artık bunu yapamayacak
Bartın'da hava fişek rampası patladı: 1 yaralıBartın'da hava fişek rampası patladı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
trafik Mecidiyeköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? "Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum"

Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? "Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum"

Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor!

Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu an hazırlık sürüyor" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu an hazırlık sürüyor" diyerek duyurdu

Af iddiası gündem olmuştu! Bakan Tunç ilk kez açıkladı

Af iddiası gündem olmuştu! Bakan Tunç ilk kez açıkladı

İzmir mitinginde CHP'ye katıldı!

İzmir mitinginde CHP'ye katıldı!

AVM'de dehşet saçtı! 15 yaşındaki çocuk bıçak çekti

AVM'de dehşet saçtı! 15 yaşındaki çocuk bıçak çekti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.