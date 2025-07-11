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Meclis konuşmasını bir kişi dinledi! TBMM'de ilginç anlar: "Önünüzde saygıyla eğiliyorum"

TBMM'de Saadet Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'nın konuşması esnasında ilginç anlar yaşandı. TBMM Genel Kurulu'ndaki boş koltukları görünce verdiği tepkiyle dikkat çeken Kaya'nın konuşmasını yalnızca bir kişi dinledi. Konuşmayı dinleyen kişinin AK Parti'de Genel Kurul'a katılan İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü olduğunu belirten Kaya, kürsüde "Önünüzde saygıyla eğiliyorum" diyerek teşekkür etti.

Meclis konuşmasını bir kişi dinledi! TBMM'de ilginç anlar: "Önünüzde saygıyla eğiliyorum"
Mustafa Fidan

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olağanüstü oturum kapsamında ele alınan yasa tekliflerinin görüşüldüğü Genel Kurul’da, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Av. Bülent Kaya, Cumhur İttifakı vekillerinin katılmamasına tepki gösterdi.

Meclis konuşmasını bir kişi dinledi! TBMM de ilginç anlar: "Önünüzde saygıyla eğiliyorum" 1

"ÖNÜNÜZDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM"

Yeni Yol Grubu adına kürsüye çıkan Kaya, salonun büyük ölçüde boş olduğunu vurgulayarak, sadece AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü'nün sırasında bulunduğunu belirtti. Kaya, "Sayın Oğuz Üçüncü, saygıyla selamlıyorum sizi. 272 AK Parti'li milletvekilini temsilen tek kişi olarak şu an Genel Kurul’dasınız, önünüzde saygıyla eğiliyorum, çok teşekkür ederim kanun teklifinize göstermiş olduğunuz saygıdan dolayı" ifadelerini kullandı.

Meclis konuşmasını bir kişi dinledi! TBMM de ilginç anlar: "Önünüzde saygıyla eğiliyorum" 2

"BU GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTIR"

Yoklama olmaması sebebiyle Cumhur İttifakı vekillerin Genel Kurul'a katılmadığını ifade eden Kaya, "Peki, yoklama yok diye sadece 2 vekille burada bulunmak bir hakkın kötüye kullanımı değil midir Sayın Başkanım? Sadece 2 vekille bulunup ondan sonra oylama sırasında içeri doluşmak... Esas hakkın kötüye kullanılmasını arıyorsanız orada arayın onu diye buradan bir kez daha teklif ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

(Kaynak: Ekoltv.com.tr)

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