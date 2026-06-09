Meclis'te CHP hareketliliği! Milletvekili isyan etti: Kapılar kapandı

Önce mutlak butlan ardından genel merkez krizi yaşayan CHP'de gündem bu hafta grup toplantısı. Önce Özgür Özel ardından Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacağını söyledi.

CHP'deki bu belirsizlik nedeniyle TBMM'de dün akşam saatlerinden itibaren akreditasyon yoğunluğu yaşandı. Destek olmak için gelen partililer ise TBMM'de yoğunluğa neden oldu.

KALABALIK TOPLANMAYA BAŞLADI

TBMM'de hem Kılıçdaroğlu'nu hem de Özel'i destekleyenler sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Meclis'te bazı kapılardan giremeyenler ise isyan etti. Bunlardan biri de CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya oldu. Kaya, Dikmen kapısından girmek istedi ancak talebi kabul edilmeyince, "Milletvekili burada bu kapı açılmalı. Gördüğünüz gibi Meclis'in kapısı değil yurttaşa milletvekiline bile kapandı." sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan Meclis'in ilgili bölümlerinde CHP'lilerin yoğunluğu devam ediyor. Vatandaşlar, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atıyor.