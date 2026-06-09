HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meclis'te CHP hareketliliği! Milletvekili isyan etti: Kapılar kapandı

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

CHP'de bu hafta grup toplantısı gerginliği yaşanıyor. Kürsüye kimin çıkacağı merak edilirken partililer adeta Meclis'e akın etti. CHP'li Asu Kaya'nın isyanı ise sosyal medyada gündem oldu.

Önce mutlak butlan ardından genel merkez krizi yaşayan CHP'de gündem bu hafta grup toplantısı. Önce Özgür Özel ardından Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacağını söyledi.

Meclis te CHP hareketliliği! Milletvekili isyan etti: Kapılar kapandı 1

CHP'deki bu belirsizlik nedeniyle TBMM'de dün akşam saatlerinden itibaren akreditasyon yoğunluğu yaşandı. Destek olmak için gelen partililer ise TBMM'de yoğunluğa neden oldu.

KALABALIK TOPLANMAYA BAŞLADI

TBMM'de hem Kılıçdaroğlu'nu hem de Özel'i destekleyenler sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Meclis'te bazı kapılardan giremeyenler ise isyan etti. Bunlardan biri de CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya oldu. Kaya, Dikmen kapısından girmek istedi ancak talebi kabul edilmeyince, "Milletvekili burada bu kapı açılmalı. Gördüğünüz gibi Meclis'in kapısı değil yurttaşa milletvekiline bile kapandı." sözleriyle tepki gösterdi.

Meclis te CHP hareketliliği! Milletvekili isyan etti: Kapılar kapandı 2

Öte yandan Meclis'in ilgili bölümlerinde CHP'lilerin yoğunluğu devam ediyor. Vatandaşlar, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faili meçhul iki cinayet aydınlatıldı: 7 gözaltı!Faili meçhul iki cinayet aydınlatıldı: 7 gözaltı!
7 ilde baskın! Aralarında avukatlar da var7 ilde baskın! Aralarında avukatlar da var

Anahtar Kelimeler:
CHP meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Karabük'teki görüntüler gündem oldu! AK Parti harekete geçti

Karabük'teki görüntüler gündem oldu! AK Parti harekete geçti

Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi Süper Lig ekibini satın alıyor!

Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi Süper Lig ekibini satın alıyor!

Test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var

Test sonuçlarıyla ilgili açıklama: "Ortada mutlak bir yanlış var

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Son 2.5 ayın dibini gördü! İslam Memiş önümüzdeki 3 güne dikkat çekti

Son 2.5 ayın dibini gördü! İslam Memiş önümüzdeki 3 güne dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.