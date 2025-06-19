Meclis'te gergin anlar! Mustafa Varank'la CHP'li Nebi Sarıbal birbirine girdi: "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak..."

TBMM Sanayi Komisyonunun toplantısında gergin anlar yaşandı. Muhalefet milletvekilleri, çevre hakkı savunucuları ve hukukçular zeytinlik alanların yok olmasına yol açabileceği düşünülen kanun teklifiyle alakalı olarak toplantıya katılmak istedi. Fakat Meclis korumaları listede ismi olmadığı için izin vermeyince ortalık karıştı. İşte o anlar!

MECLİS'TE ARBEDE!

Meclis korumalarının içeriye kimseyi almayacağını söylemesinin üzerine AK PArtili milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa bir süre sonra arbedeye dönüştü.

"ÇIK ŞURADAN, TERBİYESİZLİĞE BAK"

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasındaki tartışma AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun Sarıbal’ı ittirmesi ile büyüdü.

Varank'ın arbede sırasında Sarıbal'a, "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak. Önümü kesemezsin" dediği duyuldu.

Sarıbal'ın ise Varank'a cevaben "Sensin terbiyesiz" dediği dikkatlerden çıkmadı.