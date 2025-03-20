HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meclis'te İmamoğlu tartışması! Ortalık karıştı... CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi "Yoksa başka korkularınız mı var?"

Meclis'te İmamoğlu tartışması! Ortalık karıştı... CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi "Yoksa başka korkularınız mı var?"

20.03.2025 15:17
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
20.03.2025 15:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün İstanbul'daki çifte soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması ülke genelinde büyük yankı uyandırırken, TBMM'de de ortalık bugün karıştı. AK Partili Mustafa Hakan Özer, İmamoğlu'nun hedef alarak, "Yoksa başka korkularınız mı var?" dedi. CHP'li vekiller bu duruma tepki gösterdi. İki partinin vekilleri Meclis'te karşı karşıya geldi. Ciddi bir fiziki şiddetin yaşanmadığı belirtilirken, sözlü tartışmanın da nispeten yatıştığı öğrenildi.

Dün İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim için gözaltı kararı verildi. 19 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde İmamoğlu'nun evine giden polisler buradaki aramadan sonra İmamoğlu'nu gözaltına alarak emniyete götürdü. Gözaltı olayı Türkiye'de olduğu gibi dünya kamuoyunda da geniş yankı buldu. Karara yönelik tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yaptığı çağrıda İstanbullu vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

7

"YOKSA BAŞKA KORKULARINIZ MI VAR?" DEDİ ORTALIK KARIŞTI

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik devam eden süreç TBMM'de de ana gündem maddesi oldu. Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit'in aktardığı bilgilere göre AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak "Son bu soruşturmalara yönelik, üzerine atılı suçlardan rahatsızsınız. Yoksa başka korkularınız mı var?" şeklinde konuştu.

5

CHP'LİLER SIRA KAPAKLARINA VURDU, SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI

Özer'in bu sözlerine CHP'li vekiller sert tepki gösterdi. CHP'liler sıra kapaklarına vurarak tepkileri ortaya koyarken sonrası iki partinin grupları arasında sözlü tartışma yaşandı.

6

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ ÜZERİNE OTURUMA ARA VERİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini itekledi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi.

ARAYA RAĞMEN TARTIŞMA DEVAM ETTİ

Araya rağmen CHP ve AK Parti milletvekilleri burun buruna gelerek yüksek sesle tartışmaya devam etti. Ciddi bir şiddet olayı yaşanmazken taraflar arasındaki sözlü atışmalar devam etti. Aktarılan son bilgilere göre ise tartışma nispeten yatıştı.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Gözaltındaki Ercan Saatçi ile ilgili 'WhatsApp detayını anlattıGözaltındaki Ercan Saatçi ile ilgili 'WhatsApp detayını anlattı
Otomobilin takla attığı kaza kamerada!Otomobilin takla attığı kaza kamerada!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ibb meclis tbmm ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Belediye başkanı olarak tedirginlik hissediyor musunuz?' sorusuna yanıt

'Belediye başkanı olarak tedirginlik hissediyor musunuz?' sorusuna yanıt

Anne İmamoğlu'ndan sitem üstüne sitem! "Ne kötülük yaptı ki?"

Anne İmamoğlu'ndan sitem üstüne sitem! "Ne kötülük yaptı ki?"

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Rekabet Kurulu ünlü firmaya soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu ünlü firmaya soruşturma başlattı

Gözaltındayken peş peşe çağrı yaptı: Bu işin içinde olan herkes kirlidir!

Gözaltındayken peş peşe çağrı yaptı: Bu işin içinde olan herkes kirlidir!

Profesörken bir gecede lise mezunu olmuştu!

Profesörken bir gecede lise mezunu olmuştu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.