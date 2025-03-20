Meclis'te İmamoğlu tartışması! Ortalık karıştı... CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi "Yoksa başka korkularınız mı var?"

Dün İBB'ye yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim için gözaltı kararı verildi. 19 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde İmamoğlu'nun evine giden polisler buradaki aramadan sonra İmamoğlu'nu gözaltına alarak emniyete götürdü. Gözaltı olayı Türkiye'de olduğu gibi dünya kamuoyunda da geniş yankı buldu. Karara yönelik tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yaptığı çağrıda İstanbullu vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

"YOKSA BAŞKA KORKULARINIZ MI VAR?" DEDİ ORTALIK KARIŞTI

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik devam eden süreç TBMM'de de ana gündem maddesi oldu. Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit'in aktardığı bilgilere göre AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak "Son bu soruşturmalara yönelik, üzerine atılı suçlardan rahatsızsınız. Yoksa başka korkularınız mı var?" şeklinde konuştu.

CHP'LİLER SIRA KAPAKLARINA VURDU, SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI

Özer'in bu sözlerine CHP'li vekiller sert tepki gösterdi. CHP'liler sıra kapaklarına vurarak tepkileri ortaya koyarken sonrası iki partinin grupları arasında sözlü tartışma yaşandı.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ ÜZERİNE OTURUMA ARA VERİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini itekledi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi.

ARAYA RAĞMEN TARTIŞMA DEVAM ETTİ

Araya rağmen CHP ve AK Parti milletvekilleri burun buruna gelerek yüksek sesle tartışmaya devam etti. Ciddi bir şiddet olayı yaşanmazken taraflar arasındaki sözlü atışmalar devam etti. Aktarılan son bilgilere göre ise tartışma nispeten yatıştı.