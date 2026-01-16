HABER

MediaTek'ten Snapdragon 8 Gen 5'e rakip: İşte Dimensity 9500s'in özellikleri

MediaTek, Snapdragon 8 Gen 5'in rakibi yeni "Dimensity 9500s"i ortaya çıkardı. Şirket, uygun fiyatlı amiral gemisi modelleri hedeflemesi beklenen Dimensity 9500s ile beraber, üst orta segmente yönelik olabilecek Dimensity 8500'ü de duyurdu. İşte Dimensity 9500s ve Dimensity 8500'ün özellikleri...

Enes Çırtlık

Yıllar içinde MediaTek'in amiral gemisi Dimensity çipleri ve Qualcomm'un Elite mobil çipleri sıkı bir mücadele içerisinde. Şimdi ise MediaTek tarafı, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e çok yakın bir performans sergilediği testlerce ortaya çıkan Dimensity 9500'ün piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra, Dimensity 9500s'i ve Dimensity 8500'ü ortaya çıkardı.

MEDIATEK DIMENSITY 9500S'İN ÖZELLİKLERİ

Android Authority'de yer alan habere göre; Dimensity 9500s, 9500 ile aynı olan TSMC'nin N3E 3nm süreci üzerine üretilmiş ve "tamamı büyük çekirdeklerden" oluşan CPU mimarisini koruyor. Ancak Arm'ın amiral gemisi ve en yeni C1 çekirdeklerini kullanmak yerine, Dimensity 9500s ana çekirdek (prime core) için 3.73GHz hızında daha eski Cortex-X925'i kullanıyor; buna açıklanmayan saat hızlarında üç Arm Cortex-X4 çekirdeği ve dört Arm Cortex-A720 çekirdeği eşlik ediyor. Bu yapılandırma, MediaTek'in önceki serilerinden Dimensity 9400 ve 9400 Plus yonga setleriyle aynı.

Dimensity 9500s ayrıca önceki amiral gemisi yonga setinden Immortalis-G925 GPU'ya sahip. Bu arada, cihaz içi üretken yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak için muhtemelen NPU 890 olan sekizinci nesil bir NPU da içeriyor. Yerleşik Imagiq ISP, Dolby Vision ile 8K video kaydını ve 30 fps'ye kadar odak takibini mümkün kılıyor. Ayrıca 8K 60fps'ye kadar kaydı da destekliyor.

MEDIATEK DIMENSITY 8500'ÜN ÖZELLİKLERİ

Dimensity 8500 de daha eski Dimensity 8400 ve 8450 ile aynı CPU ve GPU'ya sahip. CPU'su, 3.25GHz'den 3.4GHz tepe frekansına yükseltilmiş sekiz Arm Cortex-A725 çekirdeği barındırıyor. Ayrıca Mali-720G GPU'yu tekrar kullanıyor ancak performansı artırılmış.

Aynı zamanda Dimensity 8400 ve 8450 ile aynı olan TSMC'nin 4nm süreci üzerine üretilmiş. Ancak daha yüksek CPU ve GPU frekanslarıyla MediaTek, Dimensity 8500'ün %25 performans artışı ve %20 güç verimliliği iyileştirmesi sunduğunu iddia ediyor.

Ek olarak, Dimensity 8500 daha iyi yapay zeka destekli telefoto fotoğrafçılığını ve daha fazla oyunda kare stabilizasyonu (frame stabilization) gibi oyun özelliklerini destekliyor.

Dimensity 8500, bu yılın başlarında Çin'de piyasaya sürülen 10.080 mAh'lik Honor Power 2'ye halihazırda güç verirken, Dimensity 9500s'in Çin'de çıkacak bir Redmi Turbo 5 serisi telefona güç vereceği tahmin ediliyor.

