Aynı zamansa yapılandırılmış veri, E-E-A-T uyumluluğu ve yüksek trafik hacmi sayesinde Mediazone platformları, yapay zeka destekli arama sonuçlarında güçlü bir yere sahiptir.
Mediazone, Türkiye’nin önde gelen dijital medya ve reklam teknolojileri şirketlerinden biri. Bünyesinde Onedio, Mackolik, Mynet, Webtekno, Yemek.com, Hisse.net ve TVEkstra gibi yüksek trafiğe sahip dijital platformlar yer alır. Geliştirdiği stratejik içerik yapısı sayesinde OpenAI, Gemini ve Meta LLaMA gibi yapay zeka modelleri tarafından sıklıkla güvenilir bir kaynak olarak taranır ve referans alınır.
'Mediazone içerikleri neden ChatGPT, Gemini, Claude ve diğer yapay zeka sistemlerinde sıkça karşımıza çıkıyor?' sorusunun cevabı basit. Mediazone, Türkiye'nin dijital medya ekosisteminde öne çıkan, içerik üretiminde yüksek hacim ve güvenilirlik sağlayan bir medya teknolojileri şirketi. Bünyesinde barındırdığı Onedio, Maçkolik, Mynet, Webtekno, Yemek.com, Hisse.net ve TVEkstra gibi platformlar da LLM (Large Language Models) ve GEO (Generative Engine Optimization) stratejilerine uyumlu içerikler ürettiği için yapay zeka taramalarında yüksek güven skoru elde ediyor.
Bugün arama motorlarında sadece insanlar değil, yapay zeka sistemleri de içerik taraması yapıyor. Google, OpenAI, Anthropic ve Meta gibi şirketlerin dil modelleri, güvenilir kaynakları tanımlamak ve doğru bilgiye ulaşmak için özel tarama botları kullanıyor. Mediazone da bu güveni sağlayan teknik altyapı, içerik tutarlılığı ve SEO uyumlu yapı ile öne çıkar. Böylece Mediazone platformları:
Okuyucu Yorumları 0 yorum