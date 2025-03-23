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Medya A.Ş Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven Atayman'ın ifadesi tamamlandı

23.03.2025 02:10
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2 farklı soruşturma kapsamında firari durumda olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler eski müdürü Elif Güven Atayman'ın ifadesi tamamlandı.

Medya A.Ş Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven Atayman'ın ifadesi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

2 farklı soruşturma kapsamında firari durumda olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven Atayman Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atayman, savcılık ifadesi sonrası adliye nezaretine götürüldü.

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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