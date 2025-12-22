HABER

Megapiksel savaşları! Oppo Find X9 Ultra'nın kamera özellikleri sızdırıldı

Yeni bir sızıntı, Oppo Find X9 Ultra'nın kamera özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Find X8 Ultra'nın halef modelinin, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Enes Çırtlık

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS), Weibo'daki bir gönderide Find X9 Ultra hakkında yeni detaylar paylaştı.

KAMERA ÖZELLİKLERİNİ SIRALADI

DCS'ye göre telefon, arka tarafta çift 200MP kamera ile gelecek ve 10x optik yakınlaştırma (zoom) özelliği sunacak.

Oppo Find X9 Ultra'nın, ışık alımının bir inç tipi sensörden daha iyi performans gösterdiği iddia edilen 200MP'lik bir ana kamera ile geleceği belirtiliyor. Raporlara göre buna, geliştirilmiş ışık hassasiyetine sahip 200MP'lik bir periskop telefoto ve 10x optik yakınlaştırma yapabilen 50MP'lik bir periskop telefoto kamera eşlik edecek.

Kaynağa göre kamera kurulumu, optik kalitesinde sonuçlarla 460 mm'ye kadar uzanan 230 mm'lik bir odak uzaklığı sunacak.

Ayrıca Oppo'nun yakın zamanda Find X9 Ultra'nın 7.000 mAh'den daha yüksek kapasiteli bir batarya sunacağını doğruladığını da belirtmekte fayda var.

