Meğer AirPods'lar rengarenk olacakmış!

Apple'ın ikonik beyaz kulaklıkları AirPods'un, aslında iPhone 5c gibi farklı renklerle piyasaya sürülmesi planlanıyormuş. Bir prototip koleksiyoncusu olan Kosutami, Apple'ın test ettiği ancak satışa sunmadığı pembe ve sarı şarj kutularına sahip nadir AirPods görsellerini paylaştı.

Enes Çırtlık

Apple'ın beyaz renkli AirPods'ları, aslında çok daha renkli olabilirmiş. Apple sızıntıları ve prototip koleksiyonculuğuyla tanınan Kosutami, teknoloji devinin test ettiği ilginç bir ürünü gün yüzüne çıkardı.

Görünüşe göre Apple, birinci nesil AirPods'ları geliştirirken sadece beyazla yetinmek istememiş ve birinci nesil AirPods'ların iPhone 5c benzeri parlak renkli şarj kutularına sahip bir versiyonunu test etmiş.

RENKLİ AIRPODS'LAR ORTAYA ÇIKTI

Macrumors'ta yer alan habere göre, Apple'ın, birinci nesil AirPods'ların iPhone 5c benzeri parlak renkli şarj kutularına sahip bir versiyonunu test ettiği bildirildi.

Meğer AirPods lar rengarenk olacakmış! 1

"Kosutami" olarak bilinen Apple sızıntı kaynağı ve prototip koleksiyoncusu tarafından paylaşılan görseller; pembe ve sarı dış kasalara sahip birinci nesil AirPods prototiplerini gösteriyor. Şarj kutusunun iç kısmı ve kulaklıkların kendisi ise beyaz kalmış.

Meğer AirPods lar rengarenk olacakmış! 2

Bu renkler; mavi, yeşil, pembe, sarı ve beyaz seçenekleriyle gelen iPhone 5c'de sunulan renk seçeneklerine oldukça yakın görünüyor. Bilindiği üzere Apple, AirPods'ları (standart modellerde) bugüne kadar yalnızca beyaz renkte piyasaya sürdü.

Kosutami, 2023 yılında da pembe renkli AirPods görselleri paylaşmıştı. Görünüşe göre Apple, iPhone 7 ile eşleşmesi için AirPods adına beş farklı renk seçeneği geliştirmiş ancak bu fikri hayata geçirmeme kararı almıştı.

Bazı kullanıcılar yıllardır farklı renk seçeneklerine sahip AirPods arayışındaydı. Apple'ın görünüşe göre sadece şarj kutusunu farklı renklerde sunmayı düşündüğü anlaşılsa da şirketin, cihazı çeşitli iPhone modelleriyle eşleştirmek için farklı renk seçeneklerini prototip aşamasına kadar getirdiğini bilmek ilginç. Bugün, AirPods Max farklı renk seçenekleriyle sunulan tek AirPods modeli olma özelliğini koruyor.

