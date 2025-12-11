HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mehmet Akif Ersoy hakkındaki 'Grup seks' ve 'Uyuşturucu' iddialarına yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktı

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Hakkındaki iddialar ise en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Öte yandan Ersoy'un merakla beklenen ifadesi ortaya çıktı. Ersoy ifadesinde şunları söyledi: "Hakkımdaki iddiaları reddediyorum. Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Grup seks iddialarının hepsi yalandır. Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu siparişi verdiğim iddiaları yalandır" İşte tüm detaylar...

Mehmet Akif Ersoy hakkındaki 'Grup seks' ve 'Uyuşturucu' iddialarına yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktı
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunu konuşuyor. Operasyon kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da tutuklananlar arasında yer alırken, Ersoy hakkındaki iddialar da gündeme bomba gibi düştü.

Mehmet Akif Ersoy hakkındaki Grup seks ve Uyuşturucu iddialarına yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktı 1

Savcılık tarafından Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında hazırlanan sevk yazısında taraflara yöneltilen suçlamalar arasında 'Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları', ve 'Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri', ayrıca 'İkiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları' ve 'Çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları' yer aldı.

Mehmet Akif Ersoy hakkındaki Grup seks ve Uyuşturucu iddialarına yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktı 2

"BEN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANMADIM"

Ersoy ve 3 isim tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ersoy'un ifadesi de ortaya çıktı. Serbestiyet’in haberine göre Ersoy ifadesinde "Hakkımdaki iddiaları reddediyorum. Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar da dahil olmak üzere böyle bir kullanımda bulunmadım. Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır. " şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy hakkındaki Grup seks ve Uyuşturucu iddialarına yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktı 3

"ARKADAŞLARIM İLE E.A. ARASINDAKİ DİYALOĞA İLİŞKİN İDDİALAR ÇOK ÇİRKİNDİR"

Bir kanal çalışanı ile ilişkisi olduğu iddiasına da yanıt veren Ersoy, "E.A. ile flört ettiğimiz bir dönem oldu ama devam ettiremedik. Arkadaşlarım ile E.A. arasındaki diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. M.A. Ulus’taki eve hiç gelmedi" dedi.

"GRUP SEKS İDDİALARININ HEPSİ YALANDIR"

Ersoy hakkındaki en çok konuşulan iddialardan biri de 'grup seks' iddiası olmuştu. Ersoy, "Grup seks iddialarının hepsi yalandır" ifadesini kullandı.

"REZAN EPÖZDEMİR İLE ORADA TESADÜFEN KARŞILAŞMIŞTIK"

Ersoy'un ifadesinin bazı bölümleri de şu şekilde:

"Mustafa Manaz ile yüzde 5-10 civarında resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır. Barcelona’ya A.G.’nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile de orada tesadüfen karşılaşmıştık. G.A. ile beni A.G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir.

"EŞİNİ İŞTEN ÇIKARMAM NEDENİYLE HASMIM OLDU"

Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu siparişi verdiğim iddiaları yalandır. S.D. ile 2024’te eşini işten çıkarmam nedeniyle hasmım oldu. S.D. ve Ufuk Tetik’le bir ticaretim yok"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsung'un planları değişti: 3 yeni telefon yakında geliyorSamsung'un planları değişti: 3 yeni telefon yakında geliyor
Eşofman çalan çocuğu herkesin ortasında iple bağladı: 'Seni anadan doğma edeceğim'Eşofman çalan çocuğu herkesin ortasında iple bağladı: 'Seni anadan doğma edeceğim'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy uyuşturucu soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.