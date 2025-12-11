Mehmet Akif Ersoy hakkındaki 'Grup seks' ve 'Uyuşturucu' iddialarına yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktı

Türkiye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunu konuşuyor. Operasyon kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da tutuklananlar arasında yer alırken, Ersoy hakkındaki iddialar da gündeme bomba gibi düştü.

Savcılık tarafından Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında hazırlanan sevk yazısında taraflara yöneltilen suçlamalar arasında 'Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları', ve 'Eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri', ayrıca 'İkiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları' ve 'Çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları' yer aldı.

"BEN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANMADIM"

Ersoy ve 3 isim tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ersoy'un ifadesi de ortaya çıktı. Serbestiyet’in haberine göre Ersoy ifadesinde "Hakkımdaki iddiaları reddediyorum. Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar da dahil olmak üzere böyle bir kullanımda bulunmadım. Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır. " şeklinde konuştu.

"ARKADAŞLARIM İLE E.A. ARASINDAKİ DİYALOĞA İLİŞKİN İDDİALAR ÇOK ÇİRKİNDİR"

Bir kanal çalışanı ile ilişkisi olduğu iddiasına da yanıt veren Ersoy, "E.A. ile flört ettiğimiz bir dönem oldu ama devam ettiremedik. Arkadaşlarım ile E.A. arasındaki diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. M.A. Ulus’taki eve hiç gelmedi" dedi.

"GRUP SEKS İDDİALARININ HEPSİ YALANDIR"

Ersoy hakkındaki en çok konuşulan iddialardan biri de 'grup seks' iddiası olmuştu. Ersoy, "Grup seks iddialarının hepsi yalandır" ifadesini kullandı.

"REZAN EPÖZDEMİR İLE ORADA TESADÜFEN KARŞILAŞMIŞTIK"

Ersoy'un ifadesinin bazı bölümleri de şu şekilde:

"Mustafa Manaz ile yüzde 5-10 civarında resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır. Barcelona’ya A.G.’nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile de orada tesadüfen karşılaşmıştık. G.A. ile beni A.G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir.

"EŞİNİ İŞTEN ÇIKARMAM NEDENİYLE HASMIM OLDU"

Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu siparişi verdiğim iddiaları yalandır. S.D. ile 2024’te eşini işten çıkarmam nedeniyle hasmım oldu. S.D. ve Ufuk Tetik’le bir ticaretim yok"