Mehmet Kasım Gülpınar: “Kaynakları verimli kullanıyoruz yatırıma dönüştürüyoruz”

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla; Büyükördek, Köprülük, Akçahisar, Büyükçömlek, Yeniköy ve Yarımtepe mahalleleri birbirine bağlandı. Modern iş makineleriyle kısa sürede tamamlanan 14 kilometrelik güzergâh, bölge halkına uzun yıllar güvenli ulaşım imkânı sağlayacak.

BAŞKAN GÜLPINAR: HAYALCİ DEĞİL GERÇEKÇİYİZ

Sahada incelemelerde bulunan ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gülpınar, belediyecilik vizyonuna dair önemli mesajlar verdi:

Başkan Gülpınar “Geldiğimiz günden beri Şanlıurfa’nın genelinde yollarla ilgili çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de inşallah bu çalışmalardan bir tanesini daha tamamlıyoruz. Urfa–Bozova Devlet Yolu ile Bozova–Hilvan Devlet Yolu’nu birbirine bağlayarak burada yaşayan hemşehrilerimize güzel bir hizmet sunacağız. Aslında bu proje geçen yıldan kalan bir programdı. Ancak bu yıl yaşanan yoğun yağışlar, iklim şartları ve maliyet artışları nedeniyle bazı gecikmeler yaşandı. Buradan özellikle tüm muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum; işler bazen elimizde olmayan sebeplerden dolayı yavaş ilerleyebiliyor. Bu yılki yağışlı hava şartlarını düşündüğümüzde bütün işleri aynı anda bitirmek zaten mümkün değil. Şanlıurfa çok büyük bir şehir. Burada 1475 köyümüz var. hizmet bekleyen yüzlerce yerleşim alanı kalıyor. Elbette düzgün yollarımız da var fakat özellikle son yağışlardan sonra birçok noktada yeniden ihtiyaç oluştu. Personel, bütçe ve mevcut şartlar açısından baktığımızda bütün yolları iki yılda bitireceğim demek gerçekçi olmaz.” ifadelerine yer verdi.

“KAMU KAYNAKLARINI DOĞRU KULLANARAK YATIRIMLAR YAPIYORUZ”

Başkan Gülpınar konuşmasının devamında, “Hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, hiçbir baskı ya da farklı bir beklenti olmadan, tamamen vatandaşlarımızın mağduriyetini dikkate alarak bu kararları alıyoruz. Buradaki hemşehrilerimizin de bugüne kadar bize karşı çok anlayışlı bir tutumu oldu. Ne bir baskıları oldu ne de bizi rahatsız eden bir talepleri. Çünkü onlar her şeyin en iyisine layık. Biz de arkadaşlarımızla istişare ederek bu yolun en doğru ve en verimli yatırımlardan biri olduğuna karar verdik. Çünkü bizim için verimlilik çok önemli. Kamu kaynaklarını boşa harcamamak gerekiyor. En fazla kullanılan, en büyük ihtiyacın olduğu güzergâhlara öncelik veriyoruz. Bugün burada yapılan çalışma da bunun en açık göstergesidir. İnanıyorum ki bu yol hem milli servet açısından ciddi bir tasarruf sağlayacak hem de vatandaşlarımızın ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirecek. İnşallah hemşehrilerimiz bu yolu kazasız belasız, güzel günlerde kullanacaklar. Bizlere de dua edecekler. Biz de daha güzel hizmetlerle yolumuza devam edeceğiz inşallah.” diye konuştu.