Mehmet Metiner, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Böyle duyurdu: "Süreç son aşamada"

Eski AK Parti milletvekili ve DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Metiner, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili "Süreç son aşamasında. Herhangi bir sorun yok" dedi.

"SON AŞAMADA"

Metiner, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu detayları aktardı:

"Bugün DEMBİR DER olarak MHP’nin Bilge Lideri Sn. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik. Sn. Bahçeli ile baş başa yaptığımız ikili görüşmede uzun uzun süreci konuştuk. Süreç son aşamasında. Herhangi bir sorun yok. Tamam inşallah. Bilge Lidere sonsuz teşekkürlerimizle."