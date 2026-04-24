Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya siyasete girdi, parti rozetini taktı

Ekranlarda uzun yıllardır boy gösteren yarışma programı MasterChef Türkiye ile tanınan şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya, siyasete adım attı. Gastronomi alanındaki kariyeriyle bilinen Yalçınkaya’nın yeni adresi dikkat çekti.

ANAHTAR PARTİ’YE KATILDI

Edinilen bilgilere göre Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti saflarına katıldı. Parti, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Yalçınkaya’nın üyeliğini duyurdu.

Açıklamada, gastronomi ve sanat dünyasından iki önemli ismin partiye dahil olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gastronomi ve sanat dünyasının iki önemli ismi; Şef Sayın Emre Yalçınkaya ve Yönetmen Sayın İsmail Güneş, Anahtar Parti’ye katıldı.”

ROZETİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU TAKTI

Yalçınkaya’nın parti rozetinin, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tarafından takıldığı öğrenildi.

Aynı törende yönetmen İsmail Güneş de partiye katılan isimler arasında yer aldı.