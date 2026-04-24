Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya siyasete girdi, parti rozetini taktı

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya siyasete adım attı. Anahtar Parti’ye katılan Yalçınkaya’nın rozetini Yavuz Ağıralioğlu taktı.

Devrim Karadağ

Ekranlarda uzun yıllardır boy gösteren yarışma programı MasterChef Türkiye ile tanınan şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya, siyasete adım attı. Gastronomi alanındaki kariyeriyle bilinen Yalçınkaya’nın yeni adresi dikkat çekti.

ANAHTAR PARTİ’YE KATILDI

Edinilen bilgilere göre Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti saflarına katıldı. Parti, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Yalçınkaya’nın üyeliğini duyurdu.

Açıklamada, gastronomi ve sanat dünyasından iki önemli ismin partiye dahil olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gastronomi ve sanat dünyasının iki önemli ismi; Şef Sayın Emre Yalçınkaya ve Yönetmen Sayın İsmail Güneş, Anahtar Parti’ye katıldı.”

ROZETİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU TAKTI

Yalçınkaya’nın parti rozetinin, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tarafından takıldığı öğrenildi.

Aynı törende yönetmen İsmail Güneş de partiye katılan isimler arasında yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD helikopterini düşüren İran o anları paylaştı! "Vurun ve onları paramparça edin"ABD helikopterini düşüren İran o anları paylaştı! "Vurun ve onları paramparça edin"
Iğdır’da tarlada silahlı saldırı: 1 ölüIğdır’da tarlada silahlı saldırı: 1 ölü

En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

