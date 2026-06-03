Mehmet Sevgiden'den çok konuşulacak iddia! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun arasının nasıl bozulduğunu anlattı

CHP'li eski bakan Mehmet Sevigen, Türker Akıncı'nın YouTube programına konuk oldu. Sevigen burada çok konuşulacak bazı iddiaları gündeme getirdi.

Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki iplerin tamamen kopmasına neden olduğunu iddia ettiği olayı da anlattı.

"SWİSSOTEL SATILACAKTI, CHP KARŞI ÇIKTI DURDURDUK"

Sevigen, "Çok önemli bir şey söyleyeyim. Mesela Kemal Bey, Ekrem Bey gidiyor, diye konuşuyorlar. Bak Kemal Bey'in Ekrem Bey ile arasının bozulmasının en önemli kırılma noktası nerede oldu biliyor musun? Şimdi bu Kadir Topbaş zamanında Beşiktaş'taki Swissotel vardı, Swissotel satılıyordu. El altından birilerine verilecekti AK Parti döneminde. Bizim CHP'liler, o zaman Canan Hanım başkandı, il başkanı. Örgüt toplanıyor. O zaman Ekrem Bey de grupta. Büyükşehir meclis üyesi. Belediye başkanı olduğu için büyükşehire de geliyor biliyorsunuz onlar. Herkes topyekûn CHP karşı çıktı ve durdurduk, geri aldık. Hüseyin Sağ en başta, o belediye meclis üyesi arkadaşımız mahkemelere gitti, mücadele etti. Durdurduk." ifadelerini kullandı.



Mehmet Sevigen - Türker Akıncı

"'BENİM PARAYA İHTİYACIM VAR' DEMİŞ"

Sürecin devamında İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğunu hatırlatan Sevigen bu süreçten sonra işlerin seyrinin değiştiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu'na şikayet telefonları gittiğini iddia eden Sevigen, "Belli bir süre geçiyor. Ekrem Bey genel başkan oluyor. Kemal Bey her gün diyor ki 'Her gün bana şikayetler geliyor. Diyorlar ki Swiss gidiyor, oradaki arsa komple satılıyor.' Böyle diyebiliyormuş ki 'Ya satabilir, insanlık hali. İhtiyacı olabilir' diyebilirmiş. 'Yok efendim, satıyor birisine böyle.' 'Çağırdım' diyor Ekrem Bey'i. 'Geldi. Dedim ki' diyor, 'Ekrem Bey biz eski dönemde bunu korumak için siz mücadele etmediniz mi? Durdurdunuz bu satışı. AK Parti satacaktı, durdurdunuz.' Demiş ki 'Benim paraya ihtiyacım var' demiş Kemal Bey'e. 'Efendim paraya ihtiyacım var.' Demiş ki 'Kardeşim, para ihtiyacın varsa sen bunu niye açık olarak yapmıyorsun? Yirmi tane müteahhit çağır, iş adamını çağır, serbest yap. Sen bunu niye el altından satıyorsun?' demiş." şeklinde konuştu.

"AHLAKİ ÇÖKÜŞ ORADA BAŞLAMIŞ"

Sevigen, İmamoğlu'nun bu satışı şeffaf bir ihale yerine el altından tek bir kişiye vermek istediğini iddia etti ve açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Kardeşim, bir kişiye verecekmiş el altından. 'Niye satıyorsun bunu el altından kardeşim?' 'İhtiyacım vardı.' 'Niye ihtiyacın olur? Böyle bir şey olur mu?' diye Kemal Bey diyor ki, 'Sayın Bakanım, benim kırılma noktam orası oldu.' 'Baktım ki' diyor, 'Ahlaki çöküş orada başlamış ve ondan sonra bir daha Silivri'ye gitmedim.''