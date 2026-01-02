HABER

Meksika’da 6.5 büyüklüğünde deprem

Meksika’da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meksika Devlet Başkan Claudia Sheinbaum, depreme yeni yılın ilk basın toplantısında yakalandı.

Meksika’nın Guerrero eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Mexico City’de de hissedilirken, Meksika Devlet Başkan Claudia Sheinbaum, depreme yeni yılın ilk basın toplantısında yakalandı. Sheinbaum ve katılımcılar sirenlerin çalması ile toplantıyı yarıda keserek binayı terk etti. Sheinbaum, kısa bir süre sonra basın toplantısına devam etti. Sheinbaum, Guerrero Valisi Evelyn Salgado ile görüştüğünü, valinin kendisine şu ana kadar ciddi bir hasar bildirilmediğini söylediğini belirtti.

CAN VE MAL KAYBI HENÜZ BİLDİRİLMEDİ

Deprem nedeniyle çok sayıda kişi kendini sokaklara atarken, depremde can ve mal kaybı henüz bildirilmedi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS), depremin Guerrero eyaletinde yer alan Rancho Viejo kasabasının 4 kilometre kuzeybatısında ve 35 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi.

02 Ocak 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
