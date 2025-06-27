Meksika'nın başkenti neresi? Meksika'nın başkenti hakkında bilgiler

Meksika, coğrafi ve kültürel anlamda oldukça büyük bir öneme sahiptir. Ülkeler söz konusu olduğunda başkentleri de dikkat çeker. Meksika’nın başkenti, ülkenin tarihi kökleri ve modern rolü sebebiyle ülkenin merkezinde konumlanmıştır. Başkentinin kültürel mirası ve canlı yapısı ülkenin milliği kimliğinde önemli bir rol oynar. Meksika'nın coğrafi ve kültürel unsurları sayesinde dünya çapında dikkat çekici bir ülke haline gelmiştir.

Meksika’nın başkenti neresi?

Meksika’nın başkenti neresi sorusunun yanıtı Mexico City'dir. Mexico City (Meksiko), Meksika’nın başkentidir. Şehir 2250 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek başkentleri arasında yer alır. Meksiko kültürel açıdan oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Şehirdeki Antropoloji Müzesi dünya çapında ünlü bir müzedir. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan tarihi unsurlarıyla da gezilmesi gereken şehirler arasındadır.

Şehir, Aztekler Medeniyeti’ne ev sahipliği yapmış olduğundan pek çok tarihi alana ve kalıntı esere sahiptir. Meksiko şehrindeki dini yapılar, sokak pazarları, alışveriş merkezleri şehrin yerel hayatını oluşturur. Ayrıca günümüzde en popüler spor alanı futbol da kenti keşfetmenin en iyi seçenekleri arasındadır. Şehir oldukça yoğun bir kalabalığa sahip olduğundan turistlerin dikkatli davranması gerekmektedir.

Mexico City'ye nasıl gidilir?

Meksika’nın başkenti Meksiko şehri Meksika Fedaral Bölgesi'nin de başkenti konumundadır. Ülkemizden Meksiko şehrine ulaşmak isteyenler için direkt uçuş yoktur. Bunun için aktarmalı olarak farklılık gösteren uçuşlar sayesinde şehrin uluslararası havaalanı Mexico City Juarez’e ulaşılabilmektedir. Bu şehir her mevsimde ziyaretçi çeker. Meksiko’daki en soğuk aylar aralık ve ocaktır. Şehirde turistik bir gezi için en uygun dönem nisan ve mayıs aylarıdır.

Meksiko'da gezilecek yerler

Şehirde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Tarihi Meydan- Historic Centre/ Zocalo Meydanı

Şehrin merkezinde yer alır. Zocalo Meydanı olarak da bilinen tarihi bölge UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan yerlerden biridir. Meydan içerisinde İspanyol koloni döneminden kalan pek çok tarihi eser mevcuttur. Meydanda 8000 senelik bir tarihe sahip olan Azteklerden kalma Metropolitan Katedrali de burada bulunur. Aynı zamanda National Palace yani Başkanlık Sarayı da bu meydanda yer almaktadır. Aztekler tarafından kurulan büyük meydan şehrin en hareketli alanlarından biridir.

Metropolitan Katedral- La Catedral

Barok mimarisi ile bilinen Katedral tarihi meydan Zocalo Meydanı'nda yer alır. Dini yapı 1573-1813 yılları arasında yapılmış ve turistler tarafından dikkat çeken yerler arasındadır. Bilhassa siyahi İsa Heykeli katedralde yer alan en dikkat çekici yapılardan biridir.

Kraliyet Sarayı

Şehirdeki turistik alanlardan biri olan Zocalo Meydanı’nda konumlanmıştır. Saray uzun ve ihtişamlı mimarisiyle meydanda dikkat çeken yapılardan biridir. Sarayın geniş cephesi ve iç mimarisindeki dekorasyonuyla da oldukça ilgi çekicidir. Sarayın duvarlarında bulunan Diego Riviera tarafından yapılan duvar resimleri de oldukça dikkat çeker.

Ulusal Antropoloji Müzesi

Dünyanı en ünlü antropoloji müzesi olarak bilinmektedir. Müzede Diego Riviera’nın duvar resimleri, Aztek takvimi, Maya medeniyetinden kalan tarihi yapılar bulunur. Bununla beraber Tenochtitlán şehrinin dev bir maketini de içerisinde barındırır.

Xochimilco Kanal Turu

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunur. Meksika’nın Venedik’i olarak tanınan bu bölge kanalları ve yapay adacıklarıyla meşhurdur. Şehirdeki en turistik yerlerden biri olarak güneyde yer alır.

Meksika'da ne yenir?

Meksika mutfak kültürü birçok medeniyetten etkilendiği için oldukça zengindir. Meksikalıların en temel gıda ürünü mısır olarak bilinir. Tortilla da mutlaka yemek masalarında yer alır. Bununla beraber Tacolar da ülke genelinde her yerde mevcuttur. Ülkede tüketilen etler biftek, domuz eti ve balıktır.

Sıklıkla tüketilen lezzetlerden biri olan Antojitos ise her köşe başında görülebilir. Vejetaryenler için nopales adıyla bilinen sulu armut kaktüsü ise en çok tercih edilen alternatiflerden biridir. Mutfak kültüründe denenmesi gereken diğer lezzetler ise zapote ve tuna adı verilen egzotik meyvelerdir. Geleneksel lezzetlerin arasında guacamole; püre haline getirilen avakado, kırmızı biber, soğan ve domatesle hazırlanır.