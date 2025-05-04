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Meksika, Trump'ın asker gönderme teklifini kabul etmedi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini duyurdu.

Meksika, Trump'ın asker gönderme teklifini kabul etmedi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Texcoco kentinde düzenlenen etkinlikte konuştu. Sheinbaum, yaptıkları telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede size nasıl yardımcı olabiliriz? ABD ordusunun desteğini sunuyorum” dediğini aktardı.

Sheinbaum, Trump'a, “Hayır, Başkan Trump. Toprak dokunulmazdır, egemenlik satılamaz. Buna gerek yok. İş birliği yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz ama siz kendi topraklarınızda, biz kendi topraklarımızda. Bilgi paylaşabiliriz ancak ABD ordusunun Meksika topraklarında bulunmasını asla kabul etmeyeceğiz” yanıtını verdiğini söyledi.

Trump ile iş birliğine açık olduklarını belirten Sheinbaum, "Meksika, özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Meksika halkı bunu istiyor ve devlet başkanı olarak ben de her zaman bunu savunuyorum” dedi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Donald Trump abd
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