Meksika'yı esir alan sel felaketi! Çok sayıda ölü var: Savunma Bakanlığı dahil teyakkuza geçildi

Meksika'yı sel esir aldı. 32 eyaletten 31'inde meydana gelen yoğun yağış beraberinde sel ve heyelan getirdi. Şimdidye kadar 27 kişinin hayatını kaybettiği olay için 5 bin 400'den fazla personel görevlendirildi. Bölgeden gelen görüntüler durumun vahametini ortaya koydu.

Meksika'nın 32 eyaletinden 31'inde yoğun yağış etkili oldu. Nehirler taşarken, sel ve heyelan meydana geldi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Hidalgo eyaletindeki sivil koruma yetkilileri, 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

TOPLAMDA 27 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer en az bin ev ile yüzlerce okulun zarar gördüğünü aktardı. Puebla Eyalet Valisi Alejandro Armenta ise heyelan nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti. Veracruz eyaletinde ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

5 BİN 400'DEN FAZLA PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Meksika Savunma Bakanlığı, selden etkilenen bölgeleri izlemek, mahsur kalanları tahliye etmek ve temizlik çalışmaları için 5 bin 400'den fazla personel görevlendirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Halka destek olmak, yolları açmak ve elektrik hizmetlerini eski haline getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

