Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'

Dünya nefesini tuttu Meksika'dan gelen görüntüleri izliyor. Yeni nesil karteli "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın asker tarafından öldürülmesi ülkeyi adeta karıştırdı. Olaylarla ilgili yeni açıklamalar gelirken ABD detayı dikkat çekti. ABD’nin El Mencho’nun başına 15 milyon dolar ödül koyduğu biliniyordu.

Meksika Savunma Bakanlığı, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın ölümüyle sonuçlanan operasyon sırasında El Mencho dışında 6 kartel üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini, 2 kartel üyesinin ise sağ olarak yakalandığını açıkladı. Operasyon sırasında 3 güvenlik gücü personelinin yaralandığı bildirildi. ABD'den ise Meksika'da yaşanan olaylarla ilgili ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

ÖRGÜT LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika hükümetinden, ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın ölümüyle sonuçlanan operasyonla ilgili resmi açıklama geldi. Meksika Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, El Mencho’nun yakalanması amacıyla Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyon sırasında saldırıya uğrayan askeri güçler, kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla saldırıya karşılık vermiştir" denildi. Çıkan çatışma sonucunda "CJNG" adlı suç örgütünün 4 üyesinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Ağır yaralanan 3 kartel üyesi ise, hava yoluyla Mexico City'ye nakledilirken hayatlarını kaybetmiştir. Bu grup arasında El Mencho da bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. 2 kartel üyesinin ise sağ olarak yakalandığı belirtilerek, "Aralarında hava araçlarını düşürebilecek ve zırhlı araçları yok edebilecek kapasitede roketatarların da bulunduğu çeşitli silahlar ve zırhlı araçlar ele geçirilmiştir" denildi. Operasyon sırasında yaralanan 3 güvenlik gücü personelinin de tıbbi müdahale için Mexico City'deki sağlık tesislerine nakledildiği aktarıldı.

ABD İSTİHBARATI DETAYI

Meksika Savunma Bakanlığı, El Mencho’nun etkisiz hale getirildiği operasyona ABD’nin de destek verdiğini belirterek, "Operasyonun icrasında, merkezi askeri istihbarat bilgilerine ek olarak, ABD ile ikili koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde o ülke makamlarından sağlanan tamamlayıcı bilgilerden de yararlanılmıştır" açıklamasında bulundu. Jalisco eyaletinde güvenliği sağlamak için bölgeye ek askeri unsurların sevk edildiği belirtilerek, "Bu eylemler, Meksika Savunma Bakanlığı’nın ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermektedir" denildi.

"ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE NORMAL SEYİR VAR"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun ardından tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içinde olduklarını vurguladı. Meksika hükümetinin güvenlik durumu ile ilgili güncel gelişmeleri sürekli olarak paylaştığının altını çizen Sheinbaum, "Ülkenin büyük bölümünde faaliyetler normal seyrinde devam ediyor" dedi.

ABD: BU HARİKA BİR GELİŞME

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau, Meksika’daki Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın düzenlenen askeri operasyon sırasında öldürülmesi hakkında, "Bu Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için harika bir gelişme" açıklamasında bulundu.

"İYİ ADAMLAR DAHA GÜÇLÜDÜR"

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "en kanlı ve acımasız uyuşturucu baronlarından biri" olarak nitelediği El Mencho’nun ölümüyle sonuçlanan operasyon konusunda bilgilendirildiğini belirterek, "Bu, Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için harika bir gelişme. İyi adamlar kötü adamlardan daha güçlüdür" değerlendirmesinde bulundu. Landau, açıklamasının sonunda İspanyolca olarak, "İyilerin sayısı kötülerden daha fazla. Büyük Meksika ulusunun kolluk kuvvetlerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Landau, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk görev dönemi sırasında, 2019-2021 yılları arasında ABD’nin Meksika Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Meksika’nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın düzenlenen askeri operasyon sırasında öldüğü açıklanmıştı. Bunun üzerine birçok kentte araçları ateşe veren kartel üyeleri, Guadalajara Uluslararası Havalimanı’na saldırmıştı. Jalisco Eyaleti Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilememesi uyarısında bulunmuştu. ABD’nin El Mencho’nun başına 15 milyon dolar ödül koyduğu biliniyordu.
Kaynak: İHA

