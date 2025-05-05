Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
05.05.2025 13:01
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Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Meksika'nın Chiapas bölgesinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. GFZ, depremin 269 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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