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Melih Gökçek ağzında sakızla adliyeye gelmişti! Nedeni belli oldu

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gökçek bugün adliyeye ifade vermek için geldi. Gökçek'in adliyeye sakız çiğneyerek gelmesi gündem oldu. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, babasının neden sakız çiğnediğini açıkladı.

Melih Gökçek ağzında sakızla adliyeye gelmişti! Nedeni belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Melih Gökçek ağzında sakızla adliyeye gelmişti! Nedeni belli oldu 1

SAKIZ ÇİĞNEYEREK GELDİ

Gökçek bugün adliyeye ifade vermek için geldi. Adliyeye gelişinde Gökçek'in sakız çiğnemesi gündem oldu. Osman Gökçek babasının neden sakız çiğnediğini açıkladı.

Melih Gökçek ağzında sakızla adliyeye gelmişti! Nedeni belli oldu 2

OSMAN GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA

Osman Gökçek yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Biraz önce babam İbrahim Melih Gökçek’in adliyeye ifade vermeye giderken ağzında sakız olduğu ve bunun bir saygısızlık teşkil ettiği yönünde yapılan haberlerle ilgili bir hususu düzeltmek isterim.

Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır. Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır.Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur.

Melih Gökçek ağzında sakızla adliyeye gelmişti! Nedeni belli oldu 3

Ayrıca, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Osman Gökçek
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