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Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu: "Açık hava sinema günlerimiz ilerleyen günlerde devam edecek"

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Sinema Günleri, sıcak yaz akşamlarını renklendirmeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkinlik kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek hem keyifli anlar yaşadı hem de önemli bir müjde verdi. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Savunma Sanayi Başkanlığı’nın himayesine alındığını duyurdu.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu: "Açık hava sinema günlerimiz ilerleyen günlerde devam edecek"

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; sıcak yaz akşamlarını daha keyifli hale getirmek için Sinema Günleri'ni başlattıklarını hatırlatarak, etkinlikte vatandaşlara Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'nın himayesine alındığının müjdesini verdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu: "Açık hava sinema günlerimiz ilerleyen günlerde devam edecek" 1

SİNEMA GÜNLERİNE YOĞUN İLGİ

Sinema günlerine her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir ilginin olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Melikgazililerimizi, birbirinden farklı kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarımızın ailecek gelebilecekleri etkinlikleri düzenlemeye yine devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz sinema günlerimizde 'Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey' animasyon filmini gösterime sunduk. Bu yaz birçok etkinlik yapacağız. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Okul sayımız 25'e yaklaştı. Millet Bahçesi'nin yanına Türkiye'nin en gözde okulu olacak Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yaptık. Bir müjdeyi burada ilk sizinle paylaşmak istiyorum. Savunma Sanayi Başkanlığımız Türkiye'de 13 adet liseyi himayesi altına aldı. Bunlardan biri de bizim okulumuz. Bu çok önemli bir gelişme. İnşallah 100 yıl önce TOMTAŞ'ın uçak ürettiği yerde yeniden yeni bir tarih yazılacak. Savunma sektörüne buradan kalifiye personel yetişecek ve istihdam sağlayacak. İnşallah burada şimdi çizgi film izleyen çocuklarımız geleceğe en iyi şekilde bu okulumuzda hazırlanacak. Birçok projeyi sizlere kazandırıyoruz. Açık hava sinema günlerimiz ilerleyen günlerde devam edecek" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu: "Açık hava sinema günlerimiz ilerleyen günlerde devam edecek" 2

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu: "Açık hava sinema günlerimiz ilerleyen günlerde devam edecek" 3

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu: "Açık hava sinema günlerimiz ilerleyen günlerde devam edecek" 4

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu: "Açık hava sinema günlerimiz ilerleyen günlerde devam edecek" 5

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu: "Açık hava sinema günlerimiz ilerleyen günlerde devam edecek" 6

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Melikgazi sinema türk sineması
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