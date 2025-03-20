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Melikgazi'de karla mücadele sürüyor

20.03.2025 12:35
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Kar yağışının özellikle ulaşımda aksamalara yol açmaması için bütün ekip ve ekipmanlarıyla çalışmalara aralıksız devam eden Melikgazi Belediyesi, kar yağışı devam ettiği sürece kesintisiz bir mesai yürütecek.

Melikgazi'de karla mücadele sürüyor

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda da temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yine güzel bir kar yağdı. Belki de sezonun son karı. Araç, gereç ve personellerimizle birlikte sürekli sahada çalışıyoruz. Karla mücadele ve tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Ben de ekibin başında olarak açılması gereken alanları kontrol ediyoruz. Kar ulaşımı olumsuz etkiliyor belki ama su kaynakları ve tarım için çok önemli. Bereket ve nimettir. 170 personelimiz sahadaki çalışmalarını 30 kar küreme ve tuzlama aracı, 5 kar küreme bıçaklı araç, 8 greyder, 10 loader kepçe, 17 jcb kepçe ve 12 adet kar bıçaklı ve tuzlamalı 4x4 pikap kullanarak yürütüyor. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında hemşerilerimizin mağdur olmaması, yolların açılması ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için merkez ve kırsalda vardiyalı olarak 7/24 mesai yapacaklar. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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