HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Meloni'den Trump'a tepki: Kabul edilemez

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiklerinin Afganistan’daki operasyonlarda cephe hattında yer almadığı yönündeki sözlerinin ‘şaşkınlık verici ve kabul edilemez’ olduğunu bildirdi.

Meloni'den Trump'a tepki: Kabul edilemez

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Başbakanlık sitesinden dün yazılı açıklama yayımladı. Meloni açıklamasında, “İtalyan Hükümeti, Başkan Donald Trump'ın NATO müttefiklerinin Afganistan'daki operasyonlar sırasında cepheden geri durduğunu öne süren açıklamalarını şaşkınlıkla öğrendi” ifadelerini kullandı.

Meloni den Trump a tepki: Kabul edilemez 1

"İTALYA BİNLERCE ASKERİNİ GÖNDERDİ"

11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından NATO'nun tarihinde ilk ve tek olarak 5’inci maddeyi yürürlüğe koyup, ABD'ye ‘olağanüstü’ bir dayanışma eylemi gösterdiğini kaydeden Meloni, "İtalya, bu çağrı kapsamında binlerce askerini bu ülkede konuşlandırdı ve Batı Bölge Komutanlığı tüm sorumluluğunu üstlendi" değerlendirmesinde bulundu.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Meloni, yaklaşık 20 yıl boyunca İtalya'nın, NATO'nun bu ülkedeki misyonu kapsamında büyük bir bedel ödediğini, 53 İtalyan askerinin hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla askerin de yaralandığını belirtti. Meloni, “Bu nedenle, NATO ülkelerinin Afganistan'daki katkısını küçümseyen açıklamalar, özellikle de müttefik bir ülkeden geliyorsa kabul edilebilir değil. İtalya ile ABD, ortak değerlere ve uzun süreli iş birliğine dayanan sağlam bir dostlukla birbirine bağlıdır. Bu dostluk, günümüzün çok sayıdaki meydan okuması karşısında daha da gereklidir. Ancak dostluk, saygı gerektirir ki, bu da Atlantik İttifakı’nın temelini oluşturan dayanışmayı sürdürmenin vazgeçilmez koşuludur” açıklamasını yaptı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan uyuşturucu operasyonuJandarmadan uyuşturucu operasyonu
Eskişehirliler pazar sabahına sisle uyandıEskişehirliler pazar sabahına sisle uyandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
NATO İtalya Donald Trump Giorgia Meloni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Trump'ın gözü Kanada'ya dikti! Dünyanın konuştuğu açıklama: "Çin ile anlaşırlarsa yüzde 100..."

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Programda olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.