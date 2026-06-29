Memurlara 6 gün izin verildi, hareketlilik başladı! Polis tek tek kontrol ediyor

Ankara, düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde geniş güvenlik önlemleriyle adeta alarma geçti. Zirve kapsamında hazırlanan güvenlik planı devreye alınırken, başkentin birçok noktasında uygulamalar başladı.

55 BİNDEN FAZLA POLİS GÖREV ALACAK

Zirve süresince Ankara genelinde 55 bini aşkın emniyet personeli görev yapacak. Güvenlik tedbirleri çerçevesinde kentin giriş ve çıkış noktalarında denetimler sıkılaştırıldı, araç kontrolleri artırıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ VE OTELLER ÇEVRESİNDE SIKI ÖNLEM

Liderlerin bir araya geleceği Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile devlet ve hükümet başkanlarının konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturulacak. Bu alanlara ulaşımı sağlayan yollar belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.

Öte yandan, lider konvoylarının kullanacağı güzergahlarda geçişler sırasında kısa süreli trafik kısıtlamaları uygulanacak.

TOPLU TAŞIMADA GEÇİCİ DEĞİŞİKLİKLER

Zirve nedeniyle Ankara'daki raylı ulaşım sisteminde de bazı düzenlemelere gidildi. Metro seferleri normal şekilde devam edecek ancak güvenlik gerekçesiyle Söğütözü Metro İstasyonu'nda yolcu iniş ve binişine izin verilmeyecek.

Benzer uygulama Ankaray hattında da geçerli olacak. Bahçelievler İstasyonu, zirve boyunca yolcu kullanımına kapalı tutulacak.

Yetkililer, söz konusu tedbirlerin zirvenin sona ermesi ve yabancı heyetlerin Türkiye'den ayrılmasının ardından kaldırılacağını bildirdi.

DOKUZ İLÇEDE KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Güvenlik ve ulaşım tedbirleri kapsamında Ankara'nın dokuz ilçesinde görev yapan kamu çalışanları 6-12 Temmuz arası idari izinli sayılacak. Bu uygulama; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerini kapsayacak.

Zirve boyunca başkentte hem kara ulaşımında hem de kamu hizmetlerinde geçici düzenlemelerin devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır