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Memurun 13 yarış atı çıktı: Buca Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay

Buca Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Hak ediş biriminde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz’ın 13 yarış atına sahip olduğu öne sürüldü.

Memurun 13 yarış atı çıktı: Buca Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesiyle yeni bir ayrıntı gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Buca Belediyesi Hak Ediş Birimi’nde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz’ın 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı.

Memurun 13 yarış atı çıktı: Buca Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay 1

BELEDİYE MEMURUNUN 13 YARIŞ ATI VARMIŞ

Sabah’ta yer alan habere göre, Bahadır Yılmaz’ın mal varlığına ilişkin yapılan incelemede 13 adet yarış atı sahibi olduğu tespit edildi.

Memurun 13 yarış atı çıktı: Buca Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay 2

Yılmaz’ın ayrıca Buca’da yapılan iki ayrı inşaat için rüşvet aldığı da belirlendi.

442 BİN TL KAZANÇ

Listede yer alan atlardan Kolarafet’in TJK kayıtlarında 60 koşuda 8 birincilik elde ettiği ve 442 bin 550 TL kazanç sağladığı görülüyor.

TJK kayıtlarına göre Bahadır Yılmaz’ın yüzde 50 hissedar olduğu at, 34 koşuda 7 birincilik elde etti.

62 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Buca Belediyesi’ne yönelik soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri, belediye çalışanları, belediye iştiraklerinde görev yapan kişiler, firma sahipleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Memurun 13 yarış atı çıktı: Buca Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay 3

BAŞKAN VE ESKİ BAŞKAN DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. DHA’nın aktardığına göre soruşturma kapsamında gözaltı sayısı daha sonra 54’e yükselmişti.

Memurun 13 yarış atı çıktı: Buca Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay 4

- Görkem Duman ve Erhan Kılıç

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Buca at yarışı At
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