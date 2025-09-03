HABER

Menengiç kahvesi tansiyonu yükseltir mi? Menengiç kahvesinin tansiyona etkisi

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yaygın olarak yapılan ve tüketilen menengiç kahvesi, Antep fıstığı benzeri bir meyve olan menengiç meyvesinin tohumlarının kurutulması ile üretilmektedir. Kısa zaman içinde tüm ülkede yaygın olarak tüketilir ve ikram edilir hale gelmiştir.

Menengiç kahvesi tansiyonu yükseltir mi? Menengiç kahvesinin tansiyona etkisi
Menengiç kahvesi, farklı lezzeti ile birlikte insan sağlığına olan çeşitli yararları ile de bilinmektedir. Farklı lezzetler denemeyi sevenler için ve kahve tutkunları için vazgeçilmez bir kahve türü olan menengiç kahvesi kendine has aroması, fındığa benzer tadı ve hafif tatlı lezzeti ile dikkat çekmektedir. En dikkat çeken özelliklerinin başında kafein içermemesi olan menengiç kahvesinin en bilinen yararlarından bazıları şu şekildedir:

  • Kafein hassasiyeti olan kişiler için kafein içermediğinden oldukça idealdir.
  • Sindirim sistemini destekleyici etkisi bulunan doğal bileşenlere sahiptir.
  • Mide sorunlarını gidermeye yardımcı olur.
  • Çok zengin bir antioksidan kaynağı kabul edilir. Bu özelliği ile de vücudu serbest radikallerin zararlarından korur.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır.
  • Stresi azaltır.
  • Sakinleştirici özeliği bulunur.
  • Kan şekerini düzenleyici etkisi vardır.
  • Cildi yaşlandırıcı etkilerden koruyucu etkisi bulunmaktadır.
  • Nefes darlığı gibi solunum kaynaklı sorunlara iyi gelir.
  • Öksürüğü kestiği bilinmektedir.
  • Damarları destekleyicidir.
  • Balgam söktürücü özelliği ile de bilinmektedir.

Menengiç kahvesi tansiyonu yükseltir mi?

Her ne kadar insan sağlığına birçok yararı ile bilinse de fazla miktarlarda tüketildiği zaman insan sağlığına bazı zararları bulunabilmektedir. Menengiç kahvesinin insan sağlığına bazı zararları şunlardır:

  • Gaz, şişkinlik, ishal gibi bazı mide sorunlarına neden olabilmektedir.
  • Kan şekerini dengeleyici özelliği bazen aşırıya kaçarak seviyeyi düşürebilir ve bu durumda özellikle diyabet hastaları için çok ciddi sorunlara neden olabilir.
  • Kafein barındırmamasına rağmen hafif de olsa uyarıcı ve dolayısı ile uyku sorunlarına neden olacak bir etkiye neden olabilir.
  • Çok tüketilirse aşırı idrar üretimine neden olabilir. Bu durumda sıvı kaybına yol açabilir.
  • Tansiyon hastaları için ani tansiyon değişikliklerine neden olabildiği için tehlikeli kabul edilir.
  • Kan sulandırıcı gibi farklı özelikler içeren ilaçların bazıları ile birlikte tüketilmesi sağlık sorunlarına yol açabilir.
  • Kan basıncını dengelemekten öte yükseltebilir. Geçici olarak da olsa kan basıncını yükseltici özelliği bulunmaktadır.
  • Yüksek tansiyon hastaları için gün içinde gerekli ve yeterli olan miktarlardan daha fazla menengiç kahvesi tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.
  • Alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir.
  • Kabızlığa neden olabilir.
  • Kas ve eklem ağrılarına yol açabilir.

Menengiç kahvesinin tansiyona etkisi nedir?

Menengiç kahvesinin kan basıncı üzerinde ciddi oranda etkisi bulunmaktadır. Yüksek tansiyon sorunu yaşayan kişilerin doktor önerisi ya da tavsiyesi olmadan asla tüketmemesi gerekir. Aksi takdirde tansiyonu aniden düşürücü ve yükseltici etkisi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Tansiyon hastalığı bulunan kişilerin doktorlarına danışmadan asla tüketmemesi gereken menengiç kahvesi gün içinde 2 küçük fincandan daha fazla içilmemelidir.

Hazırlanışı son derece kolay, içimi oldukça keyifli olarak kabul edilen menengiç kahvesi, Türk kahvesine alternatif olarak görülse de tadı da özellikleri de Türk kahvesinden farklıdır. Kan basıncını etkileyen menengiç kahvesi tansiyon üzerinde de etkili olduğu için özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için tehlikeli olarak kabul edilen bir kahve türüdür.

Tansiyonu hem düşürebilen hem de yükseltebilen menengiç kahvesinin tansiyon üzerindeki etkisi net olarak açıklanmıştır. Ancak bilinenin aksine kalp hastalıklarını tetiklediğine dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

