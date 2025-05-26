Mengü'nün 'ifade ver dosya kapanır' iddiasına Avukat Epözdemir'den sert yanıt! "Savcı böyle bir şey diyemez"

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yayında CHP’nin yargıdaki kurultay soruşturması ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Nevşin Mengü, CHP'nin Kasım Kurultayı'nın iptali için açılan davada Cumhuriyet Savcısı'nın eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'özel' bir mesaj gönderdiğini iddia etti. Mengü'nün iddiasına göre önce tanık sonra mağdur olarak duruşmaya çağrılan fakat gitmeyen eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Savcısı tarafından bir mesaj iletildi.

"SÖYLESİN DOSYAYI KAPATALIM"

Mengü şöyle konuştu:

"Şöyle ki, Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında, benim aldığım bilgi şu, Ankara'dan, hakikaten çok güvenilir kaynaklardan aldım ama tabii aldığım kaynak ismimi söyleme dedi.

"Savcı şunu söylemiş, şu mesajı iletmiş: "Ya Kemal Bey gelir, burada ifade verir, derse ki, 'Ya olur mu öyle şey canım? CHP'de bir yolsuzluk olabilir mi? Hele hele ki ben o zaman genel başkandım, kendi genel başkanlığım, kendi düzenlediğim kurultaydı. Öyle oldu böyle bir şey, iddialar bu yönde. Asla ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Olmamıştır böyle bir şey. Ben görmedim, şahit olmadım.' derse, bu dosyayı kapatırız." demiş savcı...

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR: "KAYNAĞINIZ SİZE YANLIŞ BİLGİ AKTARMIŞ"

Avukat Rezan Epözdemir ise Mengü'nün iddiasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Epözdemir paylaşımında "Nevşin Hanım, kaynağınız size yanlış bilgi aktarmış. Bu soruşturma Siyasi Partiler Kanunu'nun " Oylamaya Hile Karıştırılması " başlıklı 112. maddesi uyarınca yürüyor. Bu suç da takibi şikayete bağlı bir suç değil, re'sen kovuşturabilir bir suç. Mağdur veya suçtan zarar gören şikayetçi olmasa bile soruşturma ve kamu davası yürür. Hiç bir Cumhuriyet Savcısı da suç mağduruna veya tanığa, 'Böyle bir şey yok derseniz dosyayı kapatırım' demez, diyemez. " Hele kamuoyunun malumu olduğu ve takip ettiği böyle bir dosyada hiç diyemez. Aksi hukuken ve fiilen mümkün değil. Ceza muhakemesi bakımından tek başına mağdurun veya tanığın beyanı değil, dosya münderecatı ve dosyadaki delillere göre yeterli şüphe varsa kamu davası ikame edilir, yoksa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Kaynağınızın çok güvenilir bir kaynak olmadığı ve sizi bilinçli veya bilinçsizce yanlış yönlendirdiği açık. Selam ve Sevgiler." ifadelerini kullandı.

Nevşin Hanım, kaynağınız size yanlış bilgi aktarmış. Bu soruşturma Siyasi Partiler Kanunu'nun " Oylamaya Hile Karıştırılması " başlıklı 112. maddesi uyarınca yürüyor. Bu suç da takibi şikayete bağlı bir suç değil, re'sen kovuşturabilir bir suç. Mağdur veya suçtan zarar gören… https://t.co/vlcXAjie7c — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) May 26, 2025

ÖZGÜR ÖZEL'İN CHP’NİN BAŞINA GEÇTİĞİ KURULTAYIN ŞAİBELİ OLDUĞU İDDİASI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP'li delegelerin başvuruları sonrası Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davalar birleştirilmişti.

Davanın bugün görülen duruşmasında, davanın özü olarak Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılması, Kılıçdaroğlu ekibinin göreve iadesinin yapılması tutanağa işlendi.

Dava, 30 Haziran’a ertelendi.