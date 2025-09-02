HABER

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine molotofkokteyli saldırı! Yangın çıktı, mahalleli saldırganları kovaladı

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait daireye molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Komşuların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, iki şüpheli olay yerinden kaçtı.

Recep Demircan

Muğla’nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi’ndeki Çardak Apartmanı’nda yaşanan molotoflu saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Videolarda, apartman sakinlerinin yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde Başkan Köksal Aras’ın anneannesi ve dedesi bulunuyordu. Komşuların hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, başkanlar da olay yerine gelerek aileden bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

MAHALLELİ KOVALADI

Yaşanan saldırı sonrası çıkan yangına mahalle sakinleri müdahale ederken, şüphelilerin olay sonrası kaçışı ve çevredekilerin kovalaması bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

