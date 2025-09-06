Menteşe Belediye Başkanı'nın ailesinin evine molotoflu saldırı! 'Yanlış daire' iddiası dikkat çekti

Olay, 1 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde meydana geldi. Şapkalı 2 kişi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı birinci kattaki 4 numaradaki evinin balkonuna molotofkokteyli attı. Çevredekiler çıkan yangını söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerasına da yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da adrese geldi. Olay anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, siyah giyen 2 kişinin, saldırı için hazırlık yaptıkları ve sonra molotofkokteylini atıp bölgeden kaçtıkları yer aldı. 2 kişinin eşyaları yaklaşık 300 metre uzaklıkta, Güneş Evi Parkı yanındaki bir evin bahçesinde bulundu.

KOLONYA ŞİŞELERİNİ ÇALMIŞLAR

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yalçın D.K. Menteşe ilçesindeki Kent Meydanı'nda saat 02.00 sıralarında, Mesut Can Ç. ise evinde saat 04.15'te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin, Recai Güreli Caddesi'ndeki zincir marketten de 5 kolonya şişesi çaldığı tespit edildi.

TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 saat içinde şüphelilerin banka hareketleri, telefon görüşmeleri, sosyal medya yazışmaları ve ifadelerinden, saldırı talimatını yurt dışında yaşayan Orhan Karafoğlu'nun (36) verdiğini belirledi. Savcılık tarafından Karafoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Soruşturma kapmasında İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanan ve işlemleri için Muğla'ya getirilen Emirkan Uslu da tutuklandı. Ardından ise Menteşe'de gözaltına alınan Tugay Konya (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELİNCE MOLOTOFKOKTEYLİNİN HEPSİNİ ATAMAMIŞLAR

Mesut Can Ç., savcılıktaki ifadesinde, "Orhan telefonda bana molotofu nasıl yapacağımı anlattı. Benzin tehlikeli olur diye kolonya aldım. Yalçın 'Para boşa gitmesin, çalalım' dedi. Orhan 'Para göndereyim, taksi ile gidin' dedi. Konumu gönderdi, taksi ile eve gittik. Evin ışıkları yanıyordu. Polisevinin arkasındaki parka gittik. Parktaki birinden telefon rica edip Orhan'ı aradım, evde biri olduğunu söyledim. Orhan da 'Olsun, balkona atın' dedi. Parkta molotofları Yalçın hazırladı. Tişörtten maske yaptı. Molotofu yakarak attı. Video çekmeye başladım. Yalçın bir tane daha molotof ve taş attı. Yüzümüz kapalıydı, çığlık sesleri yükselince kalan molotofu atamadık. Toplam 4 tane hazırlamıştık. Eve gidince haberlerde olaydaki evin Başkan Gonca Köksal'ın ailesinin evi olduğunu öğrendim. Sonra uyudum, uyanınca polisler gelmişti. Pişmanım" dedi.

5 BİN LİRA ALMIŞLAR

Şüphelilerden Yalçın Demir K. ise ifadesinde, "Mesut molotofları evin yanındaki parkta hazırladı. Para karşılığı atacağını söyledi. Kendisindeki 5 bin lirayı bunu yapması için ona verdiklerini söyledi. Molotof atarken yanındaydım. Üçünü de o attı. Attıktan sonra beraber kaçtık. Evde kimin oturduğunu bilmiyorum. Mesut'un bana anlattığına göre Orhan, Mesut'a olaydan önce 5 bin lira göndermiş, sonra 20-30 bin lira daha gönderecekmiş" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞ DAİRE' İDDİASI

Şüphelilerden Tugay Konya, ifadesinde İngiltere'de bulunan Karafoğlu'nun kendisinden keşif yapmasını istediğini, 2 numaralı daireye yönelik bilgi topladığını ancak apartmana girmediğini belirtti. Konya ifadesinde şunları söyledi:

"Orhan, 1 Eylül'de akşam saat 16.00 sıralarında yabancı bir numaradan aradı. Bana bir adres vereceğini, burada önceden kendisinin yanında olan Emre'nin oturduğunu, ondan 1 milyon alacağı olduğunu, telefonlarını engellediği için ona ulaşamadığını, bu adrese giderek Emre'nin orada oturup oturmadığına bakmamı istedi. İlk başta gitmek istemedim, 21.00'de tekrar aradı ve alacağı olduğunu, sıkıntılı bir durum olmadığını söyledi. Gideceğim adresi attı. Apartmana girerek 2 No'lu dairenin yolun ne tarafına baktığını öğrenmemi istedi. Apartman kapısında şifre olduğunu söyleyerek içeri girmedim. Orhan ile görüntülü görüşüyorduk. Binanın dış cephesini gösteriyordum. Olayların buraya varacağını bilmiyordum."

Konya'nın ifadesi sonrası hedef alınan 2 numaralı daire yerine yanlışlıkla Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı 4 numaralı eve saldırı düzenlendiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma soruyor.

