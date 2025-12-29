Menteşe’de elektrik trafosunda yangın paniği

Muğla Menteşe Kent Meydanı’nın yanında bulunan elektrik trafosundan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede hazır bekletildi. Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, trafonun içindeki yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek dumanı ve alevleri kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.