Menteşe’de yangın paniği: Çöp kutusu alev aldı

Olay, Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin önünde bulunan geri dönüşüm kutusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görgü tanıkları yangının, yere atılan bir sigara izmaritinden kaynaklandığını iddia ederken, alevlerin yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla ve yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)