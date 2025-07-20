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Menteşe’de yangın paniği: Çöp kutusu alev aldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir marketin önündeki geri dönüşüm kutusu, iddiaya göre atılan sigara izmarit sonucu alev aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, yangın çevrede paniğe yol açtı.

Menteşe’de yangın paniği: Çöp kutusu alev aldı
Begüm Özkaynak

Olay, Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin önünde bulunan geri dönüşüm kutusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görgü tanıkları yangının, yere atılan bir sigara izmaritinden kaynaklandığını iddia ederken, alevlerin yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla ve yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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