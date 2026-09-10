HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Menteşe’de yangın sonrası tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaraş Mahallesi’nde meydana gelen yangının ardından tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Menteşe’de yangın sonrası tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bölgede yaşanan orman/tarım arazisi yangınının ardından harekete geçen İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, yangından zarar gören alanlarda detaylı incelemelerde bulunuyor. Üreticilerin yaşadığı mağduriyetin yerinde tespiti ve zarar gören tarımsal varlıkların kayıt altına alınması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının titizlikle devam ettiği bildirildi. Yetkililer, zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, tarımsal üretim altyapısının ve çiftçilerin haklarının korunması için sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Altaylı o soruya böyle yanıt verdi: "Sadece 2 kişi var biri Erdoğan biri Ecevit"Fatih Altaylı o soruya böyle yanıt verdi: "Sadece 2 kişi var biri Erdoğan biri Ecevit"
Kazaya sebebiyet verdi, yaralı sürücüyü bırakıp kaçtıKazaya sebebiyet verdi, yaralı sürücüyü bırakıp kaçtı

Anahtar Kelimeler:
Menteşe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.