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Menderes Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Avukat Elifnur Gürcü gözaltında

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları yaptığı tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü gözaltına alındı.

Menderes Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Avukat Elifnur Gürcü gözaltında
Şevket Taner Şahin

Menderes Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısına bir isim daha eklendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesinde “rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İlkay Çiçek’le cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü, 9 Eylül 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, şüpheli avukat Elifnur Gürcü’nün Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiği de tespit edildi.

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Gözaltı Avukat Menderes Belediyesi
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