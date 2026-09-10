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Fatih Altaylı o soruya böyle yanıt verdi: "Sadece 2 kişi var biri Erdoğan biri Ecevit"

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Melih Kadir Yılmaz

Gazeteci Fatih Altaylı, gazeteci Adem Metan'ın Youtube kanalına konuk oldu ve gündem olacak açıklamalarda bulundu. Altaylı, bugüne kadar kendisini kovdurmak için birçok siyasinin patronlarına baskı kurduğunu ifade etti. Kovulması yönünde baskı kurmayan iki kişi olduğunu belirten Altaylı, "Kovulmam için asla bir şey konuşmayan 2 kişi vardır; Bülent Ecevit ve Tayyip Bey" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, gazeteci Adem Metan'ın Youtube programında kendisine yöneltilen, "Süreçlerde önemli sözler söylüyorsun. Son süreçte özellikle iktidarı desteklemeyen insanlar sizi bir parti muhalefet lideri konumuna getirdiler. Bu sizin açınızdan zor bir şey değil mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Fatih Altaylı o soruya böyle yanıt verdi: "Sadece 2 kişi var biri Erdoğan biri Ecevit" 1

"SİYASETTEN ÖZENLE UZAK DURAN BİRİYİM"

Bu durumun kendisi için zor olduğunu belirten Altaylı, "Ben siyasetçi değilim, tam aksine siyasetten özenle uzak duran biriyim. Üstelik de herhangi bir siyasi partiye aidiyetim ya da doğrudan bir yakınlığım yok" dedi.

Fatih Altaylı o soruya böyle yanıt verdi: "Sadece 2 kişi var biri Erdoğan biri Ecevit" 2

"BEN GENELDE İKTİDARLARI ELEŞTİREN GAZETECİLİK YAPTIM"

Gazetecilik sürecine de değinen Altaylı, "Ben her zaman muhalefeti destekleyen, muhalefet iktidara geldiği zaman belli bir süre iktidarı destekleyen ancak bunun bir süre sonra tekrar muhalefet kısmına geçen... Ben genelde iktidarları eleştiren bir gazetecilik yaptım" şeklinde konuştu.

"KOVULMAM İÇİN BASKI YAPMAYAN 2 KİŞİ VARDIR; BÜLENT ECEVİT VE TAYYİP BEY"

Altaylı, daha önce birçok siyasinin kendisini kovdurmak için patronlarına baskı yaptığını aktardı. Deneyimli gazeteci "Kovulmam için çalıştığım patrona baskı yapmayan siyasetçi hemen hemen kalmadı. Kovulmam için asla bir şey konuşmayan 2 kişi vardır; Bülent Ecevit ve Tayyip Bey" ifadelerine yer verdi.

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Fatih Altaylı Adem Metan
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