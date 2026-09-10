Özgür Özel, Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedildiğini açıkladı.

3 AYRI KONUŞMADAN DAVA

Aydın, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara 44. Asliye Mahkemesi’nin bugünkü duruşmada, Özgür Özel’in Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı konuşma nedeniyle 200 bin TL manevi tazminata hükmettiğini belirtti.

Özel’in 13 Ağustos 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği ve İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin TL, 18 Ağustos 2025 tarihinde Aydın’da gerçekleştirdiği miting konuşması nedeniyle de 300 bin TL manevi tazminata hükmedildiği kaydedildi.