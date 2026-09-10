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Özgür Özel gündem olan görüntüye açıklık getirdi! Takıntısını böyle açıkladı

Yeni Parti lideri Özgür Özel'in katıldığı bir programdaki mikrofonları dikkatlice sıralaması sosyal medyada kendine geniş yer buldu. O görüntüler Özel'e soruldu. Özel'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

Özgür Özel gündem olan görüntüye açıklık getirdi! Takıntısını böyle açıkladı
Ufuk Dağ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bir basın toplantısında mikrofonları sıraya dizmesi ilginç anların yaşanmasına neden olmuştu. O anın görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak yorumlar yapıldı. Mikrofonları simetrik bir şekilde düzenleyen Özgür Özel, o görüntüye dair ilk kez konuştu. Özel, “Biraz başak burcu olmaya bağlıyorlar. O da doğrudur. Simetri düşkünlüğüm var” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel gündem olan görüntüye açıklık getirdi! Takıntısını böyle açıkladı 1

Koza TV yayınında açıklamalarda bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya bu sözlerle açıklık getirdi;

“İki ANKA yan yanaydı, iki ANKA'yı iki kenara koydum. Bir de onlar kareydi, iki kare dışarıda oldu. Sonra yuvarlaklar yan yana olsun dedim. Bir de orada bir adaletsizlik vardı; dedim ki bari televizyonlar yan yana olsun, ajanslar yan yana olsun. TV 100'ü kenara televizyonun yanına aldım. AA'yı DHA'nın yanına koydu. ANKA iki yanda durdu. Benim masam her zaman düzenlidir. Otel odasından çıkmadan önce yatağımı toplarım ben. Yatılı okul alışkanlığı. Ben 10 yaşımdan beri yatağımı toplar çıkarım. Otel odasında da ayıp geliyor langur lungur yatağı bırakmak. Biraz başak burcu olmaya bağlıyorlar. O da doğrudur. Simetromanyaklık kadar olmasa da bir simetri düşkünlüğüm var.”

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel mikrofon
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