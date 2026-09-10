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“Kızımı mafyanın elinden kurtarın” demişti! “Vanlı Kara Haydar” ile eşinin 10 yıl önceki dosyası ortaya çıktı

“Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanması ve eşi Çağla Öz’ün gözaltına alınmasının ardından çiftin 10 yıl önceki geçmişi yeniden gündeme geldi. Çağla Öz’ün annesinin o dönem “Kızımı mafyanın elinden kurtarın” diyerek Tançalan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Açılan davada Tançalan’a “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Davanın mağduru ile sanığı olan çift, yıllar sonra evlendi.

“Kızımı mafyanın elinden kurtarın” demişti! “Vanlı Kara Haydar” ile eşinin 10 yıl önceki dosyası ortaya çıktı
Mehmet Hazar Gönüllü

Gösterişli düğünü, korumaları ve sergilenen altınlarla gündeme gelen “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ın geçmişine ilişkin iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 21 Mart 2016 tarihli Vatan gazetesi kupüründe, “Vanlı Kara Haydar” lakabını kullanan “Mehmet F.T.” hakkında bir annenin savcılığa başvurduğu görülüyor.

“KARA HAYDAR GENÇ KIZA EL KOYDU”

“Kara Haydar genç kıza el koydu, annesi polise sığındı” başlığıyla yayımlanan gazete haberinde, İstanbul Sarıyer’de yaşayan Nilgün Ö.’nün, Mehmet F.T. reşit olmayan kızı Ç.N. ile arkadaşlık kurduğu belirtilen hakkında suç duyurusunda bulunduğu aktarılıyor.

“Kızımı mafyanın elinden kurtarın” demişti! “Vanlı Kara Haydar” ile eşinin 10 yıl önceki dosyası ortaya çıktı 1

“KIZIMI MAFYANIN ELİNDEN KURTARIN”

Anne Nilgün Ö.’nün İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak polisten yardım istediği belirtiliyor. Habere göre anne, kızının Mehmet F.T.’nin etkisi altında kaldığını savunarak “Kızımı mafyanın elinden kurtarın” dedi.

“Kızımı mafyanın elinden kurtarın” demişti! “Vanlı Kara Haydar” ile eşinin 10 yıl önceki dosyası ortaya çıktı 2

DAVA DOSYASI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığı mahkeme kayıtlarına göre, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Çağla Öz “katılan mağdur”, Mehmet Fatih Tançalan ise sanık olarak yer aldı. Dosyaya konu olayların 2015 yılında yaşandığı, Tançalan hakkında 2016’da dava açıldığı belirtildi.

3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme, Tançalan’ın eylemini “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu kapsamında değerlendirdi. Tançalan’a 14 Şubat 2018’de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

KARAR 2020’DE KESİNLEŞTİ

Dosyanın istinafa taşınmasının ardından mahkûmiyet kararı 8 Aralık 2020’de kesinleşti.

“Kızımı mafyanın elinden kurtarın” demişti! “Vanlı Kara Haydar” ile eşinin 10 yıl önceki dosyası ortaya çıktı 3

TANÇALAN NEDEN TUTUKLANDI?

Mehmet Fatih Tançalan, düğüne ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı. Tançalan hakkında ilk olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurumlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK’nin 301’inci maddesi kapsamında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tançalan, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.

“ALTINLARI KUYUMCUDAN EMANET ALDIK”

Tançalan ise hakkındaki suçlamaları reddetti, düğün ve nişandaki harcamaların sosyal medya reklamları ile sponsorluk anlaşmaları sayesinde karşılandığını savundu. Düğünde sergilenen altınları maddi durumları elvermediği için bir kuyumcudan emanet aldıklarını ileri süren Tançalan, takıların daha sonra iade edildiğini söyledi.

“Kızımı mafyanın elinden kurtarın” demişti! “Vanlı Kara Haydar” ile eşinin 10 yıl önceki dosyası ortaya çıktı 4

ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA

Tançalan’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan eşi Çağla Öz de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada çiftin mali hareketleri, mal varlıkları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, para ve dövizin kaynağı araştırılıyor.

“Kızımı mafyanın elinden kurtarın” demişti! “Vanlı Kara Haydar” ile eşinin 10 yıl önceki dosyası ortaya çıktı 5

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