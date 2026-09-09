Koruma ordusuyla yürüyorlar! Mafyatik görüntüler için harekete geçildi: Vanlı Kara Haydar'ın ardından o isim de gözaltında

Son dönemde sosyal medyada koruma ordusuyla gezen ve kendilerini kameraya alarak hesaplarında mafyatik bir görüntü oluşturmak amacıyla paylaşım yapan kişiler hakkında harekete geçildi. Geçtiğimiz günlerde Vanlı Kara Haydar düğün görüntülerinin ardından tutuklanmıştı. Şimdi ise farklı bir kişi için düğmeye basıldı.

ALİ HAYDAR KURUM GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan görüntülere ilişkin Ali Haydar Kurum hakkında TCK’nın 301. maddesi kapsamında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan gözaltı, arama ve el koyma kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye’de gözaltına alınan Kurum, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

VANLI KARA HAYDAR TUTUKLANMIŞTI

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde yaptıkları kına ve düğünle gündeme gelmişti.

Baştan aşağı altınla donatılan gelin damadın görüntüleri sosyal medyada eleştiri almıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı da sanal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlattı ardından ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Tançalan ifadesinde şunları söyledi:

"Düğün esnasında da Sabahattin bana polis memurlarının dışarıda olduğunu kendilerine teşekkür etmemin iyi olacağını söyledi. Ben de kendilerine teşekkür etmek amacıyla dışarı çıktım. Bu esnada benim iznim ve bilgim olmadan videomu çekmişler. Ben polis memurlarına teşekkür ettim. Herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordum. Kesinlikle kendilerine rencide etmek veya emniyet teşkilatını küçük düşürmek gibi bir amacım yoktu.

Benim yapmış olduğum bu eylemi sosyal medyada farklı yöne çektiler. Ben kesinlikle devletime herhangi bir kurumunu aşağılama veya küçük düşürme kastı ile hareket etmedim. Bana zarar vermek isteyen kişiler bu şekilde hareket etmişlerdir. Olayın bu şekilde yanlış anlaşılması sebebiyle son derece üzgünüm. Bu şekilde video çeken ve paylaşan kişilerden de şikayetçiyim. Suçlamayı kabul etmiyorum."

ETKİLEŞİM AMAÇI YAPMIŞLAR: "ALTINLARI DÜĞÜNDEN SONRA İADE ETTİK"

Tançalan, eşinin sosyal medyada tanındığını ve yaptığı paylaşımların etkileşim amaçlı olduğunu savundu.

Dubai'de fenomenlere kolay imkanlar sağlandığı için orada oturma izni alabilmek için araç kiralama şirketi açtığını ve sürekli gidip geldiğini anlatan Tançalan, yakın tarihteki düğünün tüm masraflarının sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti.

Düğünde takılan altınları ise Muradiye ilçesindeki tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri süren şüpheli, "Altınları düğünden sonra iade ettik" dedi.