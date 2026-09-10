Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü! Soruşturmada 2. dalga: Gazeteci de gözaltında

MİT'te Asya Bölge Başmüşaviri olarak görev yaptığı dönemde Kaşif Kozinoğlu, FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetmiş, ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. 15 yıl sonra Kozinoğlu dosyası raftan indirildi. Geçtiğimiz günlerde Kozinoğlu'nun mezarının açılması ve feth-i kabir işlemi yapılmasına karar verilmişti. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İKİNCİ DALGA OPERASYON

Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

SELAHATTİN GÜNDAY GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında doktor, gazeteci, kameraman, ambulans şoförü ve ATT personeli bulunuyor. Gözaltına alınan şüpheliler arasında gazeteci Selahattin Günday'ın da olduğu öğrenildi.

Gözaltı listesi:

Turgay Tamer (Doktor),

İdris Tiftikci (Kameraman),

Selahattin Günday (Muhabir),

Ahmet Göksel Erdoğan (Ambulans Şoförü),

Mahmut Arslan (Ambulans Şoförü),

Özlem Uslu Öz (ATT Personeli),

Emre Atmaca (ATT Personeli),

Tuba Koç (ATT Personeli),

Nesrin Kaya Altınova (ATT Personeli)

ÖLÜMÜNDEN HEMEN ÖNCE EL YAZISIYLA YAZDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturmanın seyrini değiştirecek bir diğer kritik gelişme ise Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notları olmuştu.

Kaşif Kozinoğlu'nun 22 Kasım 2011'de mahkemeye sunmak üzere Silivri'deki hücresinde kaleme aldığı el yazması savunma mektubunun fiziki haline ve orijinal görselleri ortaya çıkmıştı.

Kumpası tüm detaylarıyla ifşa eden tarihi belge soruşturma dosyasına girmişti