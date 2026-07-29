Menteşe’deki yangın kontrol altındı

Yangın, Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi’ndeki zirai alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuldu. Söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi. Eline kazma ve kürek alan genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, ekiplerle birlikte alevlerin yayılmasını önlemek için büyük mücadele verdi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır