Menteşe Kentsel sit alanındaki yangın korkuttu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kentsel sit alanında yer alan eski Muğla evinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın mahallede paniğe neden oldu.
Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Kızıldağ Sokak üzerindeki ev içerisinde başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri konut içinde başlayan yangına müdahale etti. Yangında 2 adet 4 metrekare halı yanarken, duvarlar isten zarar gördü.
