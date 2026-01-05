HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Menteşe Kentsel sit alanındaki yangın korkuttu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kentsel sit alanında yer alan eski Muğla evinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın mahallede paniğe neden oldu.Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Kızıldağ Sokak üzerindeki ev içerisinde başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Menteşe Kentsel sit alanındaki yangın korkuttu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kentsel sit alanında yer alan eski Muğla evinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın mahallede paniğe neden oldu.

Menteşe Kentsel sit alanındaki yangın korkuttu 1

Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Kızıldağ Sokak üzerindeki ev içerisinde başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Menteşe Kentsel sit alanındaki yangın korkuttu 2

İtfaiye ekipleri konut içinde başlayan yangına müdahale etti. Yangında 2 adet 4 metrekare halı yanarken, duvarlar isten zarar gördü.

Menteşe Kentsel sit alanındaki yangın korkuttu 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güzellik merkezine gitti, elini kaybediyordu! Güzellik merkezine gitti, elini kaybediyordu!
Müstakil evde korkutan yangınMüstakil evde korkutan yangın

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.