Menteşe’de kaza: 2 yaralı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında iki kişi değişik yerlerinden yaralandı.

Kaza Menteşe Uğur Mumcu Uğur Mumcu Bulvarı’nda kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye polis, 112 ambulans, UMKE ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen B.T. yönetimindeki araç ile N.Ç.’nin kullandığı araçla çarpışması sonrası meydana geldiği öğrenildi. Kaza sonrası araçlarda bulunan vatandaşlar itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından ambulans ekiplerine teslim edilerek Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

