Menteşe’de korkutan araç yangını: Otomobil küle döndü

Edinilen bilgilere göre, Akkaya Mahallesi boğa güreşi alanı yakınlarında seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların 112 ye yaptığı ihbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri aracın alevli bir şekilde yanmakta olduğu görüldü. Ekiplerin zamanında ve yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır